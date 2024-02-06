"Дія" святкує чотири роки — чи користуються кияни застосунком і що думають про нього

Чотири роки — саме стільки сьогодні виповнилося застосунку "Дія". Чи користуються українці цією програмою та які у них враження — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи подобається українцям додаток "Дія"

"Вона нещодавно два рази лагала: перший раз — це було, коли техпаспорт не працював, зупинили авто й оштрафували, другий раз — коли видавала помилку на Євробаченні. Тому, користуємось, але треба ще допрацьовувати".

"Ні, не користуюсь. Тому що, у мене все є при собі. Навіщо вона мені потрібна?".

"Ще ніякими функціями не користувався, але просто паспорт, документи і в принципі все".

"Вважаю це нашим одним з найбільших здобутків. Дуже корисно і спрощує життя. Користуюсь всіма: документами, довідками, опитувальниками".

Деякі кияни розповіли, що сам застосунок потрібно ще допрацювати, щоб не виникали певні несправності у роботі, а також додати деякі послуги. До прикладу, можливість зв'язатися з профільними фахівцями.

Однак, що стосується голосування у "Дії" під час президентських виборів, до цього люди ставляться скептично.

Нагадаємо, у суботу, 3 лютого, під час голосування у Нацвідборі на Євробачення рекордна кількість людей намагалися використати застосунок "Дію". Це спричинило збій в додатку.