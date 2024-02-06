"Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Четыре года — именно столько сегодня исполнилось приложению "Дія". Используют ли украинцы эту программу и какие у них впечатления — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Нравится ли украинцам приложение "Дія"

"Она недавно два раза лагала: первый раз это было, когда техпаспорт не работал, остановили авто и оштрафовали, второй раз — когда выдавала ошибку на Евровидении. Поэтому, пользуемся, но надо еще дорабатывать".

"Нет, не пользуюсь. Потому что, у меня все есть при себе. Зачем она мне нужна?"

"Еще никакими функциями не пользовался, но просто паспорт, документы и в принципе все".

"Считаю это нашим одним из самых больших достижений. Очень полезно и упрощает жизнь. Пользуюсь всем: документами, справками, опросниками".

Некоторые киевляне рассказали, что само приложение нужно доработать, чтобы не возникали определенные неисправности в работе, а также добавить некоторые услуги. Например, возможность связаться с профильными специалистами.

Однако, что касается голосования в "Дія" во время президентских выборов, к этому люди относятся скептически.

Напомним, в субботу, 3 февраля, во время голосования в Нацотборе на Евровидение рекордное количество людей пыталось использовать приложение "Дія". Это привело к сбою в приложении.