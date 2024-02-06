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"Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

6 февраля 2024 г. 17:45

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

Text

11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

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10:00 Вероятное увольнение Валерия Залужного — что думают военные

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Четыре года — именно столько сегодня исполнилось приложению "Дія". Используют ли украинцы эту программу и какие у них впечатления — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Нравится ли украинцам приложение "Дія"

"Она недавно два раза лагала: первый раз это было, когда техпаспорт не работал, остановили авто и оштрафовали, второй раз — когда выдавала ошибку на Евровидении. Поэтому, пользуемся, но надо еще дорабатывать".

"Нет, не пользуюсь. Потому что, у меня все есть при себе. Зачем она мне нужна?"

"Еще никакими функциями не пользовался, но просто паспорт, документы и в принципе все".

"Считаю это нашим одним из самых больших достижений. Очень полезно и упрощает жизнь. Пользуюсь всем: документами, справками, опросниками".

Некоторые киевляне рассказали, что само приложение нужно доработать, чтобы не возникали определенные неисправности в работе, а также добавить некоторые услуги. Например, возможность связаться с профильными специалистами.

Однако, что касается голосования в "Дія" во время президентских выборов, к этому люди относятся скептически.

Напомним, в субботу, 3 февраля, во время голосования в Нацотборе на Евровидение рекордное количество людей пыталось использовать приложение "Дія". Это привело к сбою в приложении.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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