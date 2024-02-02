Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Минуло вже дев'ять років з того часу, як не стало українського співака Кузьми Скрябіна, який загинув в автокатастрофі. Артист залишив після себе безліч пісень, які досі наспівують українці. Кияни згадали легендарні хіти виконавця й заспівали разом з ведучим Новини.LIVE Олександром Саюном.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Кияни заспівали легендарні пісні Скрябіна

Українці розповіли, що люблять хіти Скрябіна за те, що у них артист зміг поєднати усе: родину, стосунки, кохання та дружбу. Кажуть, що пісні його надзвичайно глибокі та сповнені особливим сенсом.

"Тому що в цій пісні все: і про родину, і про сім'ю, і про історію", — так одна з жінок описала пісню "Старі фотографії".

Крім того, пісні Кузьми Скрябіна слухають й працівники Новини.LIVE. Один з ведучих — Сергій Гулюк — був навіть особисто знайомий зі співаком.

"Я був знайомий з Андрієм Кузьменко ще з 1997 року. Якраз Скрябін тоді починав. І цей період творчості — це альбоми "Птахи" та "Мова риб" мені подобається найбільше", — сказав ведучий.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни мама Скрябіна Ольга Кузьменко розповіла, як дізналася про війну та якою б була доля сина під час війни, якби він був живий.

Додамо, серце Ольги Кузьменко, матері Скрябіна, зупинилося 23 вересня. Жінці було 76 років.