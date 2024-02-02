Девять лет без Скрябина — киевляне вспомнили и спели легендарные хиты исполнителя

Прошло уже девять лет с тех пор, как не стало украинского певца Кузьмы Скрябина, погибшего в автокатастрофе. Артист оставил после себя множество песен, которые до сих пор поют украинцы. Киевляне вспомнили легендарные хиты исполнителя и спели вместе с ведущим Новини.LIVE Александром Саюном.

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Киевляне спели легендарные песни Скрябина

Украинцы рассказали, что любят хиты Скрябина за то, что у них артист сумел соединить все: семью, отношения, любовь и дружбу. Говорят, что песни его чрезвычайно глубокие и наполнены особым смыслом.

"Потому что в этой песне все: и о семье, и о семье, и об истории", — так одна из женщин описала песню "Старі Фотографії".

Кроме того, песни Кузьмы Скрябина слушают и работники Новини.LIVE. Один из ведущих Сергей Гулюк был даже лично знаком с певцом.

"Я был знаком с Андреем Кузьменко еще с 1997 года. Как раз Скрябин тогда начинал. И этот период творчества — это альбомы "Птицы" и "Язык рыб" мне нравится больше всего", — сказал ведущий.

Напомним, с началом полномасштабной войны мама Скрябина Ольга Кузьменко рассказала , как узнала о войне и какова была бы судьба сына во время войны, будь он жив.

Добавим, сердце Ольги Кузьменко, матери Скрябина, остановилось 23 сентября. Женщине было 76 лет.