Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде затримка зброї від західних партнерів та реакція на це президента Володимира Зеленського. Окрім того, гості ефіру обговорять затримання творця сервісу Telegram Павла Дурова та подальшу долю месенджера. Також експерти розмовлятимуть про стягування білоруських військ до кордону з Україною.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, політологи Петро Олещук та Олег Лісний, директор Інституту міжнародного права та інновацій, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко, народні депутати України Олег Семінський та Вадим Галайчук, дипломат і посол Олександр Левченко, а також політолог-міжнародник і науковий дослідник Микола Волківський.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.