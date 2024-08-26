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Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024 р. 08:00

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20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

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18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

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08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

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18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде затримка зброї від західних партнерів та реакція на це президента Володимира Зеленського. Окрім того, гості ефіру обговорять затримання творця сервісу Telegram Павла Дурова та подальшу долю месенджера. Також експерти розмовлятимуть про стягування білоруських військ до кордону з Україною.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, політологи Петро Олещук та Олег Лісний, директор Інституту міжнародного права та інновацій, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко, народні депутати України Олег Семінський та Вадим Галайчук, дипломат і посол Олександр Левченко, а також політолог-міжнародник і науковий дослідник Микола Волківський.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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08:00 Виплати бійцям — за яких умов дають доплату у  50 тис. грн

07:58 У повітрі шість Ту-22М3 — Повітряні сили повідомили про пуски ракет

07:52 Російське командування перекидає війська в Курську область з напрямків в Україні, — ISW

07:35 Ракетний удар по готелю в Краматорську — у Reuters підтвердили загибель свого журналіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Юрист відповів, чи можуть забрати нерухомість при штрафах за порушення військового обліку

07:22 Динамо може продати Ваната у відому команду, яка вже купувала гравців у киян

07:21 Жителька Хмельницького заради компенсації брехала, що надає житло ВПО — як її покарав суд

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