Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет задержка оружия от западных партнеров и реакция на это президента Владимира Зеленского. Кроме того, гости эфира обсудят задержание создателя сервиса Telegram Павла Дурова и дальнейшую судьбу мессенджера. Также эксперты будут говорить о стягивании белорусских войск к границе с Украиной.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политологи Петр Олещук и Олег Лесной, директор Института международного права и инноваций, доктор юридических наук Владимир Пилипенко, народные депутаты Украины Олег Семинский и Вадим Галайчук, дипломат и посол Александр Левченко, а также политолог-международник и научный исследователь Николай Волковский.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.