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Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
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20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

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20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

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19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

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19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет задержка оружия от западных партнеров и реакция на это президента Владимира Зеленского. Кроме того, гости эфира обсудят задержание создателя сервиса Telegram Павла Дурова и дальнейшую судьбу мессенджера. Также эксперты будут говорить о стягивании белорусских войск к границе с Украиной.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политологи Петр Олещук и Олег Лесной, директор Института международного права и инноваций, доктор юридических наук Владимир Пилипенко, народные депутаты Украины Олег Семинский и Вадим Галайчук, дипломат и посол Александр Левченко, а также политолог-международник и научный исследователь Николай Волковский.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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08:11 В Харькове прогремели мощные взрывы

Срочная новость

08:08 Массированная атака на Украину — в нескольких городах раздались взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Суд во Львове обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку это их компетенция

08:00 Выплаты бойцам — при каких условиях дают доплату в 50 тыс. грн

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16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

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