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Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

19 березня 2024 р. 02:00

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

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Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

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20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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В Україні з'явилися чутки про скасування заочного навчання. В Верховній Раді вважають, що його треба змінювати. Зокрема, таку думку озвучила Юлія Гришина, депутатка Верховної Ради та член комітету освіти. 

Про це вона сказала в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи скасують в Україні заочне навчання

"Справді, заочна освіта сприймається багатьма як радянський рудимент. Загалом у нас є кілька форм навчання — заочна, денна, дистанційна. Заочна форма існує в усьому світі, але наш формат в Україні є дійсно застарілим. Його потрібно змінювати", — сказала вона.

За словами Гришиної, у законі про вищу освіту міститься неврегульоване поняття, як саме має відбуватися навчання на заочній формі. Це дає можливість зловживання університетами і робити так, що фактично раз на рік група заїхала, послухала всі лекції і навіть іспити склала, а через 5 років отримала дипломи. В такому випадку якість освіти буде страждати.

"Тому формат заочного навчання потрібно змінювати, але не відміняти. На заочній у нас навчається дуже велика кількість українців, в тому числі й військові. Це можливість поєднати основну роботу, виховання дітей, службу в армії із навчанням у вузі. Якщо відмінимо заочну форму — величезна кількість людей втратить можливість здобувати вищу освіту", — додала вона.

Також Гришина зазначила, що МОН робило такі спроби у поданих ними законопроєктах, але позиція комітету і парламенту є незмінною.

"Відміна заочки не на часі. Змінити її — так і ми будемо над цим працювати", — резюмувала депутатка.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні очікуються значні зміни в освітній системі, особливо для тих, хто збирається вступати до університетів. Кабмін затвердив нові правила для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та Державної підсумкової атестації (ДПА). 

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06:20 Варто підготувати гумові чоботи — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:19 Туман, дощ і мороз — синоптики розповіли, де погода сьогодні буде найгіршою

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