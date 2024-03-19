Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

В Украине появились слухи об отмене заочного обучения. В Верховной Раде считают, что его нужно менять. В частности, такое мнение озвучила Юлия Гришина, депутат Верховной Рады и член комитета образования.

Об этом она сказала в интервью Новини.LIVE.

Отменят ли в Украине заочное обучение

"Действительно, заочное образование воспринимается многими как советский рудимент. В целом у нас есть несколько форм обучения — заочная, дневная, дистанционная. Заочная форма существует во всем мире, но наш формат в Украине действительно устаревший. Его нужно менять", — сказала она.

По словам Гришиной, в законе о высшем образовании содержится неурегулированное понятие, как именно должно происходить обучение на заочной форме. Это дает возможность злоупотребления университетами и делать так, что фактически раз в год группа заехала, послушала все лекции и даже экзамены сдала, а через 5 лет получила дипломы. В таком случае качество образования будет страдать.

"Поэтому формат заочного обучения нужно менять, но не отменять. На заочной у нас учится очень большое количество украинцев, в том числе и военные. Это возможность объединить основную работу, воспитание детей, службу в армии с обучением в вузе. Если отменим заочную форму — огромное количество людей потеряет возможность получать высшее образование", — добавила она.

Также Гришина отметила, что МОН предпринимала такие попытки в представленных ими законопроектах, но позиция комитета и парламента неизменна.

"Отмена заочки не ко времени. Изменить ее — так и мы будем над этим работать" , — резюмировала депутат.

Напомним, в 2024 году в Украине ожидаются значительные изменения в образовательной системе, особенно для тех, кто собирается поступать в университеты. Кабмин утвердил новые правила проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) и Государственной итоговой аттестации (ГНА).