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Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

18 червня 2024 р. 20:18

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

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У наступний пакет допомоги від НАТО входитиме жіноча форма. Зокрема, Україні передадуть жіночі плитоноски та берці.

Про це в етері Вечір.LIVE розповіла народна депутатка України Ірина Никорак. 

НАТО передадуть Україні жіночу форму

"До майбутнього пакету допомоги НАТО Україні входитиме жіноча уніформа, зокрема, плитоноски, берці", — розповіла Никорак.

Вона додала, що під час зустрічі з спецпредставницею Генсека НАТО з питань жінок, миру та безпеки Ірен Феллін у Києві 4-5 березня цього року обговорювалася необхідність внесення певних змін, які вони готові профінансувати.

Нагадаємо, міністерство оборони України уклало договір на постачання літньої польової жіночої військової форми із ТОВ "Грін-мода" зі Львова. Загальна сума угоди становить 8,35 млн грн.

Раніше у пресслужбі Міноборони повідомили, що станом на 23 травня ДОТ уклало всі необхідні договори на постачання літньої жіночої форми й відповідної білизни загальною вартістю 130 мільйона гривень. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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