Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

У наступний пакет допомоги від НАТО входитиме жіноча форма. Зокрема, Україні передадуть жіночі плитоноски та берці.

Про це в етері Вечір.LIVE розповіла народна депутатка України Ірина Никорак.

НАТО передадуть Україні жіночу форму

"До майбутнього пакету допомоги НАТО Україні входитиме жіноча уніформа, зокрема, плитоноски, берці", — розповіла Никорак.

Вона додала, що під час зустрічі з спецпредставницею Генсека НАТО з питань жінок, миру та безпеки Ірен Феллін у Києві 4-5 березня цього року обговорювалася необхідність внесення певних змін, які вони готові профінансувати.

Нагадаємо, міністерство оборони України уклало договір на постачання літньої польової жіночої військової форми із ТОВ "Грін-мода" зі Львова. Загальна сума угоди становить 8,35 млн грн.

Раніше у пресслужбі Міноборони повідомили, що станом на 23 травня ДОТ уклало всі необхідні договори на постачання літньої жіночої форми й відповідної білизни загальною вартістю 130 мільйона гривень.