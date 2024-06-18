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Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

18 июня 2024 г. 20:18

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

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13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

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В следующий пакет помощи НАТО будет входить женская форма. В частности, Украине передадут женские плитоноски и берцы.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказала народный депутат Украины Ирина Никорак.

НАТО передадут Украине женскую форму

"В будущий пакет помощи НАТО Украине будет входить женская униформа, в частности, плитоноски, берцы", — рассказала Никорак.

Она добавила, что во время встречи со спецпредставительницей Генсека НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирэн Феллин в Киеве 4-5 марта этого года обсуждалась необходимость внесения определенных изменений, которые они готовы профинансировать.

Напомним, министерство обороны Украины заключило договор на поставку летней полевой женской военной формы с ООО "Грин-мода" из Львова. Общая сумма сделки составляет 8,35 млн. грн.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что по состоянию на 23 мая ДОТ заключил все необходимые договоры на поставку летней женской формы и соответствующего белья общей стоимостью 130 миллиона гривен.

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19:58 Италия выделила пакет помощи Украине — что в списке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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