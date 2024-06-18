Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

В следующий пакет помощи НАТО будет входить женская форма. В частности, Украине передадут женские плитоноски и берцы.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказала народный депутат Украины Ирина Никорак.

НАТО передадут Украине женскую форму

"В будущий пакет помощи НАТО Украине будет входить женская униформа, в частности, плитоноски, берцы", — рассказала Никорак.

Она добавила, что во время встречи со спецпредставительницей Генсека НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирэн Феллин в Киеве 4-5 марта этого года обсуждалась необходимость внесения определенных изменений, которые они готовы профинансировать.

Напомним, министерство обороны Украины заключило договор на поставку летней полевой женской военной формы с ООО "Грин-мода" из Львова. Общая сумма сделки составляет 8,35 млн. грн.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что по состоянию на 23 мая ДОТ заключил все необходимые договоры на поставку летней женской формы и соответствующего белья общей стоимостью 130 миллиона гривен.