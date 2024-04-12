Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Вчорашнє голосування у Верховній Раді щодо законопроєкту про мобілізацію нарешті нагадало європейське. Усі попередні дискусії та зважування "за" чи ''проти'' проходили в процесі підготовки, який зайняв немало часу.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "ДОВІРА" Володимир Арешонков в ефірі Ранок.LIVE.

Як відбувалось голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Арешонков заявив, що вчорашнє голосування у Верховній Раді нарешті нагадувало європейське, що не може не тішити.

"Якщо взяти парламент в багатьох європейських країнах, то там законопроєкти голосуються за декілька хвилин, а всі дискусії йдуть на рівні підготовки цих документів, в комітетах, з фахівцями, експертами та громадським середовищем. І ця підготовка у нас тривала досить довго. Тобто на рішення був час", — сказав урядовець.

За його словами, у залі йшла справжня боротьба між тими, хто хотів жорсткіших покарань для людей, які ухиляються від військової служби, та поборниками за права людини. Він розповів, що багато депутатів хотіли посилити обмеження щодо тих, хто відмовляється проходити ВЛК, перебуває за кордоном та просто не виявляє бажання іти на фронт.

"Прихильники і поборники прав людини мали багато голосів і вони категорично заперечували жорсткі дії проти тих, хто за кордоном чи не хоче іти на фронт, адже це суперечить Конституції", — повідомив Арешонков.

Він додав, що у ВР також було присутнє вище військове командування, командири бригад, які беруть участь у важких боях на передовій, і атмосфера була непростою. Також пролунали серйозні виступи військових керівників. Вони дуже стривожені тим, на скільки зараз не укомплектоване військо та закликали урядовців прийняти цей законопроєкт.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Ексміністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вбачає в них ніяких новацій та очікував побачити іншу версію документа.

Водночас, коментуючи новий закон про мобілізацію, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що необхідна більша жорсткість у відношенні до ухилянтів. Також військовий акцентує на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.