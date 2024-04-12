Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации arrow
Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

12 апреля 2024 г. 11:53

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Вчерашнее голосование в Верховной Раде по законопроекту о мобилизации наконец-то напомнило европейское. Все предыдущие дискуссии и взвешивание "за" или против проходили в процессе подготовки, занявшего немало времени.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВЕРИЕ" Владимир Арешонков в эфире Ранок.LIVE.

Как происходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Арешонков заявил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде наконец-то напоминало европейское, что не может не радовать.

"Если взять парламент во многих европейских странах, то там законопроекты голосуются за несколько минут, а все дискуссии идут на уровне подготовки этих документов, в комитетах, со специалистами, экспертами и общественной средой. И эта подготовка у нас продолжалась довольно долго. То есть на решение было время", — сказал чиновник.

По его словам, в зале шла настоящая борьба между теми, кто хотел более жестких наказаний для уклоняющихся от военной службы людей и поборниками за права человека. Он рассказал, что многие депутаты хотели усилить ограничения в отношении тех, кто отказывается проходить ВВК, находится за границей и просто не желает идти на фронт.

"Сторонники и поборники прав человека имели много голосов и они категорически отрицали жесткие действия против тех, кто за границей или не хочет идти на фронт, ведь это противоречит Конституции", — сообщил Арешонков.

Он добавил, что в ВР также присутствовало высшее военное командование, командиры бригад, участвующих в тяжелых боях на передовой, и атмосфера была непростой. Также прозвучали серьезные выступления военных руководителей. Они очень встревожены тем, на сколько сейчас не укомплектовано войско и призвали правительственных чиновников принять этот законопроект.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

Эксминистр обороны Алексей Резников заявил, что не видит в них никаких новаций и ожидал увидеть другую версию документа.

В то же время, комментируя новый закон о мобилизации, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам. Также военный акцентирует внимание на значении молодых и мотивированных бойцов для сил обороны Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

12:05 Украина вернула домой еще 99 павших украинских бойцов

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

11:45 Круглосуточный домашний арест за взяточничество — суд изменил меру пресечения судьи с Одесчины

11:35 Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:33 Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах

11:21 Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

11:15 Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

11:12 Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных

11:12 Как выглядит Трипольская ТЭС после атаки РФ

12:05 Украина вернула домой еще 99 павших украинских бойцов

11:45 Круглосуточный домашний арест за взяточничество — суд изменил меру пресечения судьи с Одесчины

11:35 Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot

11:33 Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах

11:21 Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:15 Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

11:12 Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных

11:12 Как выглядит Трипольская ТЭС после атаки РФ

11:12 В НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

10:55 В Эстонии могут запретить деятельность Московского патриархата

14:00 Судьба Черноморского флота РФ — что готовит Украина для оккупантов

Новость с фото

06:01 Rolls-Royce, Lamborghini и Maybach — на чем еще ездят нардепы во время войны

05:47 Что будут сажать украинцы в этом году — старт посевной во Львовской области

05:42 Ка-27 — что за вертолет армии РФ был уничтожен в Крыму

10 апреля 2024

12:50 День освобождения Одессы от фашистских захватчиков под звуки взрывов

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в апреле

06:22 Образование во Франции — специфика системы и возможности для украинцев

05:42 Дроны атакуют Борисоглебск — что производилось на пораженном авиаремонтном заводе

9 апреля 2024

19:30 Начало "Режиссера" — в Одессе начали съемки фильма о Довженко

18:57 Студенты Львовского медуниверситета вышли на протест — что требуют

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами