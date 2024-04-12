Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Вчерашнее голосование в Верховной Раде по законопроекту о мобилизации наконец-то напомнило европейское. Все предыдущие дискуссии и взвешивание "за" или против проходили в процессе подготовки, занявшего немало времени.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВЕРИЕ" Владимир Арешонков в эфире Ранок.LIVE.

Как происходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Арешонков заявил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде наконец-то напоминало европейское, что не может не радовать.

"Если взять парламент во многих европейских странах, то там законопроекты голосуются за несколько минут, а все дискуссии идут на уровне подготовки этих документов, в комитетах, со специалистами, экспертами и общественной средой. И эта подготовка у нас продолжалась довольно долго. То есть на решение было время", — сказал чиновник.

По его словам, в зале шла настоящая борьба между теми, кто хотел более жестких наказаний для уклоняющихся от военной службы людей и поборниками за права человека. Он рассказал, что многие депутаты хотели усилить ограничения в отношении тех, кто отказывается проходить ВВК, находится за границей и просто не желает идти на фронт.

"Сторонники и поборники прав человека имели много голосов и они категорически отрицали жесткие действия против тех, кто за границей или не хочет идти на фронт, ведь это противоречит Конституции", — сообщил Арешонков.

Он добавил, что в ВР также присутствовало высшее военное командование, командиры бригад, участвующих в тяжелых боях на передовой, и атмосфера была непростой. Также прозвучали серьезные выступления военных руководителей. Они очень встревожены тем, на сколько сейчас не укомплектовано войско и призвали правительственных чиновников принять этот законопроект.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

Эксминистр обороны Алексей Резников заявил, что не видит в них никаких новаций и ожидал увидеть другую версию документа.

В то же время, комментируя новый закон о мобилизации, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам. Также военный акцентирует внимание на значении молодых и мотивированных бойцов для сил обороны Украины.