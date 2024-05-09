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Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

09 травня 2024 р. 15:05

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13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

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Через постійні потужні обстріли РФ енергетичної інфраструктури України в недалекому майбутньому будуть впроваджуватися відключення електроенергії. Проте, блекаут — це некерована ситуація, яку в Україні неправильно використовують. 

Про це народний депутат України Олексій Кучеренко сказав в ефірі "Ранок.LIVE" у четвер, 9 травня.

Яка ситуація з енергосистемою, чи відключатимуть світло

Депутат та колишній Міністр з питань ЖКГ України Кучеренко заявив, що блекаут — це неконтрольовані відключення, коли система самостійно розвантажується, це стихійне явище, яке важко контролювати.

"Тому давайте не будемо говорити про блекаут, а говорити про обмеження постачання електроенергії. Вони не те що ймовірні, вони вже почалися. Вони будуть і це пов'язано з тим, що пошкоджено багато станцій, в тому числі і теплових. Вчора ми втратили 1000 МВт потужності, а це майже як один ядерний блок", — наголосив Кучеренко.

Також нардеп розповів про майбутню систему та механізм відключень, сказавши, що коли в країні є дефіцит електроенергії, то диспетчери повинні розуміти, кого в першу чергу відключатти, а кого ні. Але диспетчери не вникають у різноманітні нюанси, такі як робота освітніх закладів, медичних та різних підприємств.

"Уже вчора нам не вистарчало 1300 МВт, тобто це два блоки ядерної потужності, яких не вистарчало у години пікового навантаження на енергосистему. І обмеження були, але було прийнято політичне рішення — відключити промисловість, тобто підприємства та виробництва", — зазначив Кучеренко.

За словами нардепа, через вчорашні відключення підприємств енергетичні компанії недоотримали приблизно 50 мільйонів гривень, що в подальшому впливатиме на постачання електроенергії. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня росіяни влаштували потужну ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні. Постраждали важливі енергооб'єкти у шести областях. 

Через масштабні пошкодження електростанцій внаслідок ракетних обстрілів РФ, у енергосистемі України в найближчий час спостерігатиметься дефіцит. Споживачів просять економити електроенергію.

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14:54 Ухилення від призову через релігійні переконання — у яких випадках не буде покарання

14:51 Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

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