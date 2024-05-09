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Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

9 мая 2024 г. 15:05

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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Из-за постоянных мощных обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Украины в скором будущем будут внедряться отключения электроэнергии. Тем не менее, блекаут – это неуправляемая ситуация, которую в Украине неправильно используют.

Об этом народный депутат Украины Алексей Кучеренко сказал в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 9 мая.

Какова ситуация с энергосистемой, отключат ли свет

Депутат и бывший Министр по вопросам ЖКХ Украины Кучеренко заявил, что блекаут — это неконтролируемые отключения, когда система самостоятельно разгружается, это стихийное явление, которое трудно контролировать.

"Поэтому давайте не будем говорить о блекауте, а говорить об ограничении поставок электроэнергии. Они не то что вероятны, они уже начались. Они будут и это связано с тем, что повреждено много станций, в том числе и тепловых. Вчера мы потеряли 1000 МВт мощности, а это почти как один ядерный блок", — подчеркнул Кучеренко.

Также нардеп рассказал о будущей системе и механизме отключений, сказав, что когда в стране есть дефицит электроэнергии, то диспетчеры должны понимать, кого в первую очередь отключать, а кого нет. Но диспетчеры не входят в различные нюансы, такие как работа образовательных учреждений, медицинских и разных предприятий.

"Уже вчера нам не хватало 1300 МВт, то есть это два блока ядерной мощности, которых не хватало в часы пиковой нагрузки на энергосистему. И ограничения были, но было принято политическое решение — отключить промышленность, то есть предприятия и производства ", — отметил Кучеренко.

По словам нардепа, из-за вчерашних отключений предприятий энергетические компании недополучили примерно 50 миллионов гривен, что в дальнейшем будет влиять на поставки электроэнергии.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне устроили мощную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры в Украине. Пострадали важные энергообъекты в шести областях.

Из-за масштабных повреждений электростанций в результате ракетных обстрелов РФ в энергосистеме Украины в ближайшее время будет наблюдаться дефицит. Потребителей просят экономить электроэнергию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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