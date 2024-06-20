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День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

20 червня 2024 р. 23:04

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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

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17:50Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

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17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

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13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Text

17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Text

17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Text

10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Сполучені Штати вже втретє святкують національний День звільнення рабів. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч у Білому домі з Президентом США Джо Байденом.

Про це і не тільки розповіла кореспондентка Уляна Бойчук в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 20 червня.

Останні новини з США

  • США вже втретє відзначають національне свято День звільнення рабів;
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся у Білому домі з Президентом США Джо Байденом;
  • Експрезидент США Дональд Трамп відвідав Детройт у рамках підтримки чорношкірих виборців;
  • Байден залучив 28 мільйонів доларів у Лос-Анджелесі для своєї передвиборчої кампанії.

Раніше Сполучені Штати заявили, що нададуть пріоритет у постачанні зенітних ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також розмістили відповідні замовлення. 

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію.

 

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Всі Новини Статті Відео
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22:55 Пільги на електрику — хто з українців може платити менше

22:45 В Україні оновились ціни на пальне — скільки воно коштуватиме завтра

22:45 Ухилянти за кордоном — У МВС відповіли, чи буде ЄС повертати чоловіків в Україну

22:43 В Україні запрацює військова поліція — які функції виконуватиме новий орган ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

22:32 У Харкові пролунав потужний вибух

22:05 США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS

21:40 У Мінцифри розповіли, скільки часу займе бронювання працівників через "Дію"

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17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

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10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE