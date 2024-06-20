День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

Сполучені Штати вже втретє святкують національний День звільнення рабів. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч у Білому домі з Президентом США Джо Байденом.
Про це і не тільки розповіла кореспондентка Уляна Бойчук в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 20 червня.
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- США вже втретє відзначають національне свято День звільнення рабів;
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся у Білому домі з Президентом США Джо Байденом;
- Експрезидент США Дональд Трамп відвідав Детройт у рамках підтримки чорношкірих виборців;
- Байден залучив 28 мільйонів доларів у Лос-Анджелесі для своєї передвиборчої кампанії.
Раніше Сполучені Штати заявили, що нададуть пріоритет у постачанні зенітних ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також розмістили відповідні замовлення.
Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію.