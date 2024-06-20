День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

Соединенные Штаты уже в третий раз отмечают национальный День освобождения рабов. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу в Белом доме с Президентом США Джо Байденом.

Об этом и не только рассказала корреспондентка Ульяна Бойчук в эфире Вечір.LIVE в четверг, 20 июня.

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США уже в третий раз отмечают национальный праздник День освобождения рабов;

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом;

Экс-президент США Дональд Трамп посетил Детройт в рамках поддержки чернокожих избирателей;

Байден привлек 28 миллионов долларов в Лос-Анджелесе для своей предвыборной кампании.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что придадут приоритет в поставках зенитных ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, также разместившим соответствующие заказы.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию.