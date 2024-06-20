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День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

20 июня 2024 г. 23:04

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17:50Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Кто платит за отключение — предприниматели или клиенты

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23:04 День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

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22:04 Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

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17:50 Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Обвал киевского моста — Попенко осудил работу столичных властей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:03 Кто платит за отключение — предприниматели или клиенты

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13:08 Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

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11:15 Обвал моста в Киеве — нардеп Безгин раскритиковал столичную власть за халатность

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10:58 Демченко объяснил, какой документ военнообязанные должны предъявить на границе

Соединенные Штаты уже в третий раз отмечают национальный День освобождения рабов. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу в Белом доме с Президентом США Джо Байденом.

Об этом и не только рассказала корреспондентка Ульяна Бойчук в эфире Вечір.LIVE в четверг, 20 июня.

Последние новости из США

  • США уже в третий раз отмечают национальный праздник День освобождения рабов;
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом;
  • Экс-президент США Дональд Трамп посетил Детройт в рамках поддержки чернокожих избирателей;
  • Байден привлек 28 миллионов долларов в Лос-Анджелесе для своей предвыборной кампании.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что придадут приоритет в поставках зенитных ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, также разместившим соответствующие заказы.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию.

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23:57 США разрешили Украине бить по России не только на приграничье Харьковской области, — Politico

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