День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

День усіх закоханих — у світі щорічно відзначають свято 14 лютого. Головним атрибутом цього дня залишаються квіти. Як змінилися ціни та попит на них — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Які ціни на квіти у Києві на День закоханих

У столиці можна натрапити на чимало різноманітних "точок" з квітами на будь-який смак та цінник.

Так, вартість на квіткові композиції коливається від 250 гривень до 2500 гривень. Продавчині зізнаються, що завжди підвищують ціни на букети перед такими святами, як День закоханих чи Міжнародний жіночий день.

"Завжди підвищуються, кожен рік. Знижуються лише після 8 березня. В середньому на 5-10%. Припустимо, у нас композиція від 250 гривень до 2500 гривень. Я вважаю, що це недорого", — каже одна з жінок.

Втім, що стосується попиту, то він вже далеко не такий, як був до повномасштабного вторгнення.

"Як в минулі роки, то такого ажіотажу немає. До війни було краще", — додає жінка.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квіти на одеському Привозі та у Львові.

Також Новини.LIVE поцікавилися у львів'ян, чи святкують вони День святого Валентина та скільки готові витратити на подарунок для своєї коханих.