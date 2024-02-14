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День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

14 лютого 2024 р. 16:30

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16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

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15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

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14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

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11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

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10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

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День усіх закоханих — у світі щорічно відзначають свято 14 лютого. Головним атрибутом цього дня залишаються квіти. Як змінилися ціни та попит на них — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Які ціни на квіти у Києві на День закоханих

У столиці можна натрапити на чимало різноманітних "точок" з квітами на будь-який смак та цінник.

Так, вартість на квіткові композиції коливається від 250 гривень до 2500 гривень. Продавчині зізнаються, що завжди підвищують ціни на букети перед такими святами, як День закоханих чи Міжнародний жіночий день. 

"Завжди підвищуються, кожен рік. Знижуються лише після 8 березня. В середньому на 5-10%. Припустимо, у нас композиція від 250 гривень до 2500 гривень. Я вважаю, що це недорого", — каже одна з жінок. 

Втім, що стосується попиту, то він вже далеко не такий, як був до повномасштабного вторгнення. 

"Як в минулі роки, то такого ажіотажу немає. До війни було краще", — додає жінка. 

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квіти на одеському Привозі та у Львові

Також Новини.LIVE поцікавилися у львів'ян, чи святкують вони День святого Валентина та скільки готові витратити на подарунок для своєї коханих.

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16:41 Змушував військових на Закарпатті будувати дім — експосадовцю ТЦК загрожує ув’язнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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