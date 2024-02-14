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День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

14 февраля 2024 г. 16:30

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15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

Text

12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

Text

11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

Text

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09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

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День всех влюбленных — в мире ежегодно отмечают праздник 14 февраля. Главным атрибутом этого дня остаются цветы. Как изменились цены и спрос на них — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какие цены на цветы в Киеве на День влюбленных

В столице можно встретить немало разнообразных "точек" с цветами на любой вкус и ценник.

Так, стоимость цветочных композиций колеблется от 250 гривен до 2500 гривен. Продавцы признаются, что всегда повышают цены на букеты перед такими праздниками, как День влюбленных или Международный женский день.

"Всегда повышаются, каждый год. Снижаются только после 8 марта. В среднем на 5-10%. Предположим, у нас композиция от 250 гривен до 2500 гривен. Я считаю, что это недорого", — говорит одна из женщин.

Впрочем, что касается спроса, он уже далеко не такой, как был до полномасштабного вторжения.

"Как в прошлые годы, такого ажиотажа нет. До войны было лучше", — добавляет женщина.

Напомним, мы писали, сколько стоят цветы на одесском Привозе и во Львове.

Также Новини.LIVE поинтересовались у львовян, празднуют ли они День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок своим любимым.

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