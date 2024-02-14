День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

День всех влюбленных — в мире ежегодно отмечают праздник 14 февраля. Главным атрибутом этого дня остаются цветы. Как изменились цены и спрос на них — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Какие цены на цветы в Киеве на День влюбленных

В столице можно встретить немало разнообразных "точек" с цветами на любой вкус и ценник.

Так, стоимость цветочных композиций колеблется от 250 гривен до 2500 гривен. Продавцы признаются, что всегда повышают цены на букеты перед такими праздниками, как День влюбленных или Международный женский день.

"Всегда повышаются, каждый год. Снижаются только после 8 марта. В среднем на 5-10%. Предположим, у нас композиция от 250 гривен до 2500 гривен. Я считаю, что это недорого", — говорит одна из женщин.

Впрочем, что касается спроса, он уже далеко не такой, как был до полномасштабного вторжения.

"Как в прошлые годы, такого ажиотажа нет. До войны было лучше", — добавляет женщина.

Напомним, мы писали, сколько стоят цветы на одесском Привозе и во Львове.

Также Новини.LIVE поинтересовались у львовян, празднуют ли они День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок своим любимым.