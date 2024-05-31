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День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

31 травня 2024 р. 12:59

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Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
Text

23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Text

22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

Text

21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Text

18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Text

18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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У США вшанували полеглих воїнів американської армії — традиційно демократи разом з республіканцями до свята мили памʼятник героям війни у Вʼєтнамі. Тим часом триває виборча гонка між Джо Байденом та Дональдом Трампом — останньому винесли вирок за однією з судових справ. 

Про це та інше розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук в етері Вечір.LIVE.

Головні новини США

У прямому включенні з Вашингтону кореспондентка Уляна Бойчук розповіла про наступне: 

  • В останній понеділок травня у США відзначають День памʼяті. Вшановували памʼять загиблих героїв американської армії на Національному цвинтарі в Арлінгтоні, поблизу столиці. 
  • Республіканці продовжують закликати Білий Дім дозволити Україні використовувати американську зброї для ударів по території Росії.  
  • Суд присяжних визнав винним екс-президента США Дональда Трампа у справі про фальсифікацію ділових документів. 
  • У Вашингтонський зоопарк повернулись панди, яких раніше відправили до Китаю. 

Нагадаємо, Bloomberg повідомляє, що США хочуть підписати з Україною двосторонню безпекові угоду. 

Також зазначимо, що, за повідомленнями видання Politico, Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по російській території. 

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13:06 Київ офіційно підтвердив, що США дозволили бити по Росії американською зброєю, але є нюанс

13:04 Під час війни в Україні суттєво зменшилась кількість абортів — статистика

12:58 Літо почнеться з аномалій — синоптики розповіли, якою буде погодою у червні та до чого готуватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Україна та Швеція підписали угоду про гарантії безпеки

12:50 Податки для ФОП в Україні змінять — скільки треба буде платити

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10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE