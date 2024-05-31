У США вшанували полеглих воїнів американської армії — традиційно демократи разом з республіканцями до свята мили памʼятник героям війни у Вʼєтнамі. Тим часом триває виборча гонка між Джо Байденом та Дональдом Трампом — останньому винесли вирок за однією з судових справ.
Про це та інше розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук в етері Вечір.LIVE.
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У прямому включенні з Вашингтону кореспондентка Уляна Бойчук розповіла про наступне:
- В останній понеділок травня у США відзначають День памʼяті. Вшановували памʼять загиблих героїв американської армії на Національному цвинтарі в Арлінгтоні, поблизу столиці.
- Республіканці продовжують закликати Білий Дім дозволити Україні використовувати американську зброї для ударів по території Росії.
- Суд присяжних визнав винним екс-президента США Дональда Трампа у справі про фальсифікацію ділових документів.
- У Вашингтонський зоопарк повернулись панди, яких раніше відправили до Китаю.
Нагадаємо, Bloomberg повідомляє, що США хочуть підписати з Україною двосторонню безпекові угоду.
Також зазначимо, що, за повідомленнями видання Politico, Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по російській території.