У США вшанували полеглих воїнів американської армії — традиційно демократи разом з республіканцями до свята мили памʼятник героям війни у Вʼєтнамі. Тим часом триває виборча гонка між Джо Байденом та Дональдом Трампом — останньому винесли вирок за однією з судових справ.

Про це та інше розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук в етері Вечір.LIVE.

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У прямому включенні з Вашингтону кореспондентка Уляна Бойчук розповіла про наступне:

В останній понеділок травня у США відзначають День памʼяті. Вшановували памʼять загиблих героїв американської армії на Національному цвинтарі в Арлінгтоні, поблизу столиці.

Республіканці продовжують закликати Білий Дім дозволити Україні використовувати американську зброї для ударів по території Росії.

Суд присяжних визнав винним екс-президента США Дональда Трампа у справі про фальсифікацію ділових документів.

У Вашингтонський зоопарк повернулись панди, яких раніше відправили до Китаю.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляє, що США хочуть підписати з Україною двосторонню безпекові угоду.

Також зазначимо, що, за повідомленнями видання Politico, Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по російській території.