День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

В США почтили павших воинов американской армии — традиционно демократы вместе с республиканцами к празднику мыли памятник героям войны во Вьетнаме. Между тем, продолжается избирательная гонка между Джо Байденом и Дональдом Трампом — последнему вынесли приговор по одному из судебных дел.

Об этом и другом рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в эфире Вечір.LIVE.

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В прямом включении из Вашингтона корреспондентка Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

В последний понедельник мая в США отмечают День памяти. Почтили память погибших героев американской армии на Национальном кладбище в Арлингтоне, вблизи столицы.

Республиканцы продолжают призывать Белый Дом разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.

Суд присяжных признал виновным экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых документов.

В Вашингтонский зоопарк вернулись панды, ранее отправившиеся в Китай.

Напомним, Bloomberg сообщает, что США хотят подписать с Украиной двустороннее безопасное соглашение.

Также отметим, что, по сообщениям издания Politico, Байден тайно разрешил Украине избивать американским оружием по российской территории.