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Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

04 березня 2024 р. 21:12

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21:12Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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Науковиця в галузі економіки Елла Лібанова стала гостею на Новини.LIVE 4 березня. Разом з ведучою вони обговорять демографічну ситуацію в Україні, план російського диктатора Володимира Путіна у війні та проблеми, які існують всередині суспільства.

Ефір Новини.LIVE, який розпочнеться о 21:20, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір 

Науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці Елла Лібанова стала гостею на Новини.LIVE. Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили про демографічну ситуацію та стратегію повернення українців, життя в умовах протистояння з РФ, розкол всередині суспільства. А також говоритимуть про план Путіна у війні з Україною та можливу перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для Дональда Трампа. Його внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.

Також ми писали про те, що українці назвали головні фактори для перемоги у війні з Росією. Більша частина респондентів, а саме 57%, вважає, що головною умовою для закінчення війни є військова та фінансова допомога від країн-союзників, а також застосування санкцій проти Росії.

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20:52 У Харкові чоловік збирав донати на ЗСУ, а потім витрачав гроші в онлайн-казино

20:49 Розслідувач Христо Грозев розповів про замах на Зеленського перед вторгненням Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:40 Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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