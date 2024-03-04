Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Науковиця в галузі економіки Елла Лібанова стала гостею на Новини.LIVE 4 березня. Разом з ведучою вони обговорять демографічну ситуацію в Україні, план російського диктатора Володимира Путіна у війні та проблеми, які існують всередині суспільства.

Ефір Новини.LIVE, який розпочнеться о 21:20, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір

Науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці Елла Лібанова стала гостею на Новини.LIVE. Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили про демографічну ситуацію та стратегію повернення українців, життя в умовах протистояння з РФ, розкол всередині суспільства. А також говоритимуть про план Путіна у війні з Україною та можливу перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для Дональда Трампа. Його внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.

Також ми писали про те, що українці назвали головні фактори для перемоги у війні з Росією. Більша частина респондентів, а саме 57%, вважає, що головною умовою для закінчення війни є військова та фінансова допомога від країн-союзників, а також застосування санкцій проти Росії.