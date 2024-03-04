Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Ученый в области экономики Элла Либанова стала гостьей на Новини.LIVE 4 марта. Вместе с ведущей они обсудят демографическую ситуацию в Украине, план российского диктатора Владимира Путина в войне и проблемы внутри общества.

Эфир Новини.LIVE, который начнется 21:20, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда Элла Либанова стала гостьей на Новини.LIVE. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили о демографической ситуации и стратегии возвращения украинцев, жизни в условиях противостояния с РФ, расколе внутри общества. А также будут говорить о плане Путина в войне с Украиной и о возможной победе Дональда Трампа на выборах в США.

Напомним, Верховный суд США принял решение об отмене запрета на участие в праймериз в Колорадо для Дональда Трампа. Его внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.

Также мы писали о том, что украинцы назвали главные факторы для победы в войне с Россией. Большинство респондентов, а именно 57%, считают, что главным условием для окончания войны является военная и финансовая помощь от стран-союзников, а также применение санкций против России.