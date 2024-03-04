Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE arrow
Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024 г. 21:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:12Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Ученый в области экономики Элла Либанова стала гостьей на Новини.LIVE 4 марта. Вместе с ведущей они обсудят демографическую ситуацию в Украине, план российского диктатора Владимира Путина в войне и проблемы внутри общества.

Эфир Новини.LIVE, который начнется 21:20, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда Элла Либанова стала гостьей на Новини.LIVE. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили о демографической ситуации и стратегии возвращения украинцев, жизни в условиях противостояния с РФ, расколе внутри общества. А также будут говорить о плане Путина в войне с Украиной и о возможной победе Дональда Трампа на выборах в США.

Напомним, Верховный суд США принял решение об отмене запрета на участие в праймериз в Колорадо для Дональда Трампа. Его внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.

Также мы писали о том, что украинцы назвали главные факторы для победы в войне с Россией. Большинство респондентов, а именно 57%, считают, что главным условием для окончания войны является военная и финансовая помощь от стран-союзников, а также применение санкций против России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

21:10 В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику

20:52 В Харькове мужчина собирал донаты на ВСУ, а затем тратил деньги в онлайн-казино

20:49 Расследователь Христо Грозев рассказал о покушении на Зеленского перед вторжением России

20:40 Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:32 Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

20:26 Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года

20:25 Зеленский провел совещания с командующими ВСУ, ГУР и Минобороны — какие вопросы обсуждали чиновники

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

20:03 Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину

21:10 В Англии раскритиковали интерес Арсенала к Мудрику

20:52 В Харькове мужчина собирал донаты на ВСУ, а затем тратил деньги в онлайн-казино

20:49 Расследователь Христо Грозев рассказал о покушении на Зеленского перед вторжением России

20:40 Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии

20:32 Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:26 Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года

20:25 Зеленский провел совещания с командующими ВСУ, ГУР и Минобороны — какие вопросы обсуждали чиновники

20:03 Макрон опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину

20:03 Жертвы сексуального насилия во время войны получат по 3 000 евро

20:00 Как вносят и изымают информацию об уклонистах в базе Армор — адвокат

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев