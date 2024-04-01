Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Польські фермери продовжують протести на кордоні з Україною. Станом на ранок понеділка, 1 квітня, заблоковані два пункти пропуску — "Ягодин" та "Рава-Руська".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Блокада польсько-українського кордону

За його словами, 28 березня польські фермери зупинили блокаду на КПП "Угринів" через великодні свята, тому наразі там відбувається рух. Однак вони обіцяли поновити свої дії 2 квітня.

Тож наразі рух блокується на двох пунктах пропуску — "Ягодин" та "Рава-Руська". Там взагалі не пропускають вантажівки, які прямують до Польщі.

"Тут маємо нульові показники перетину кордону, в бік України пропускається по кілька вантажівок на годину, але менше на напрямку "Ягодин", — сказав Демченко.

Як відомо, цей КПП є найбільшим та може за добу пропускати 1400 вантажівок в обидві сторони.

Так, за минулу добу через "Ягодин" фермери дозволили проїзд 70 одиницям вантажного транспорту.

"Фактично в бік Польщі нульові показники, а в Україну — лише кілька десятків. Черга на обох напрямках станом на ранок десь 500 вантажівок: по 250 на кожному", — зазначив представник ДПСУ.

Крім того, спостерігається черга на пункті "Краківець", хоч він і розблокований, однак рух там інтенсивний — близько 950 вантажівок станом на ранок.

Також черги є на "Шегині" — близько 600 вантажівок.

Нагадаємо, польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією, яка розпочалася 20 березня.

Також ми писали, що протести польських фермерів істотно позначаються на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень. У Верховній Раді назвали суму, яку втратить Україна через ситуацію на кордоні.