Демченко ответил, какие пункты пропуска блокируют польские фермеры

Польские фермеры продолжают протесты на границе с Украиной. По состоянию на утро понедельника, 1 апреля, заблокированы два пункта пропуска — "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Блокада польско-украинской границы

По его словам, 28 марта польские фермеры остановили блокаду на КПП "Угринов" из-за пасхальных праздников, поэтому там происходит движение. Однако они обещали возобновить свои действия 2 апреля.

Теперь движение блокируется на двух пунктах пропуска — "Ягодин" и "Рава-Русская". Там вообще не пропускают грузовики, которые следуют в Польшу.

"Здесь есть нулевые показатели пересечения границы, в сторону Украины пропускается по несколько грузовиков в час, но меньше на направлении "Ягодин", — сказал Демченко.

Как известно, этот КПП самый большой и может за сутки пропускать 1400 грузовиков в обе стороны.

За прошедшие сутки через "Ягодин" фермеры разрешили проезд 70 единицам грузового транспорта.

"Фактически в сторону Польши нулевые показатели, а в Украине — всего несколько десятков. Очередь на обоих направлениях по состоянию на утро где-то 500 грузовиков: по 250 на каждом", — отметил представитель ГПСУ.

Кроме того, наблюдается очередь на пункте "Краковец", хоть он и разблокирован, однако движение там интенсивное — около 950 грузовиков на утро.

Также очереди есть на "Шегини" — около 600 грузовиков.

Напомним, польские фермеры заявили о намерении прекратить акцию протеста на границе с Россией, начавшуюся 20 марта.

Также мы писали, что протесты польских фермеров существенно отражаются на украинской экономике, которая несет убытки в миллиарды гривен. В Верховной Раде назвали сумму, которую потеряет Украина из-за ситуации на границе.