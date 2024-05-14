Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Народний депутат Сергій Демченко прокоментував новий законопроєкт, який дозволить оприлюднювати місця перебування військовозобов'язаних родичів посадовців. На його думку, цей закон не буде працювати.

Про це він повідомив в ефірі "Вечір.LIVE" в понеділок, 13 травня.

Що сказав нардеп про новий законопроєкт

Демченко вважає, що такий закон, якщо його приймуть, не буде адекватним та не буде нормально працювати. Крім того, нардеп сказав, що він не підтримує таку ініціативу.

"Якщо є питання до того чи іншого політика, а це насамперед щодо них застосовуватимуться відповідні положення, якщо вони будуть проголосовані у ВР, то будь-який відповідальний політик має публічно надати цю інформацію, самостійно, добровільно. А, коли виникають питання, пояснити, чому саме так, а не інакше", — підкреслив Демченко.

Також він заявив, що не думає, що подібний закон спрацює і не лише в Україні, але і у будь-якій іншій державі світу.

Нагадаємо, раніше група депутатів запропонувала оприлюднювати місця перебування родичів керівників органів державної влади для їхньої подальшої мобілізації. Йдеться про близьких родичів міністрів і чинних держслужбовців категорій "А" і "Б".



Якщо ж близькі родичі того чи іншого представника влади перебувають за кордоном (виняток — навчання чи лікування, — Ред.), то він не зможе обіймати державну посаду.

В Раді розповіли, що чоловіків призовного віку заохочуватимуть до мобілізації грошовим забезпеченням. Військові, що боронять Україну на лінії бойового зіткнення, отримуватимуть більші зарплати.