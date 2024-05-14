Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Народный депутат Сергей Демченко прокомментировал новый законопроект, который позволит обнародовать места нахождения военнообязанных родственников чиновников. По его мнению, этот закон не будет работать.

Об этом он сообщил в эфире "Вечір.LIVE" в понедельник, 13 мая.

Что сказал нардеп о новом законопроекте

Демченко считает, что такой закон, если его примут, не будет адекватным и нормально работать. Кроме того, нардеп сказал, что он не поддерживает подобную инициативу.

"Если есть вопросы к тому или иному политику, а это прежде всего к ним будут применяться соответствующие положения, если они будут проголосованы в ВР, то любой ответственный политик должен публично предоставить эту информацию самостоятельно, добровольно. А, когда возникают вопросы, объяснить, почему именно так, а не иначе", — подчеркнул Демченко.

Также он заявил, что не думает, что подобный закон сработает и не только в Украине, но и в любом другом государстве мира.

Напомним, ранее группа депутатов предложила обнародовать места нахождения родственников руководителей органов государственной власти для их дальнейшей мобилизации. Речь идет о близких родственниках министров и действующих госслужащих категорий "А" и "Б".



Если же близкие родственники того или иного представителя власти находятся за границей (исключение — обучение или лечение, — Ред.), то он не сможет занимать государственный пост.

В Раде рассказали, что мужчин призывного возраста будут поощрять мобилизацию денежным обеспечением. Военные, защищающие Украину на линии боевого столкновения, будут получать большие зарплаты.