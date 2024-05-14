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Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

14 мая 2024 г. 10:09

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат Сергей Демченко прокомментировал новый законопроект, который позволит обнародовать места нахождения военнообязанных родственников чиновников. По его мнению, этот закон не будет работать.

Об этом он сообщил в эфире "Вечір.LIVE" в понедельник, 13 мая.

Что сказал нардеп о новом законопроекте

Демченко считает, что такой закон, если его примут, не будет адекватным и нормально работать. Кроме того, нардеп сказал, что он не поддерживает подобную инициативу.

"Если есть вопросы к тому или иному политику, а это прежде всего к ним будут применяться соответствующие положения, если они будут проголосованы в ВР, то любой ответственный политик должен публично предоставить эту информацию самостоятельно, добровольно. А, когда возникают вопросы, объяснить, почему именно так, а не иначе", — подчеркнул Демченко.

Также он заявил, что не думает, что подобный закон сработает и не только в Украине, но и в любом другом государстве мира.

Напомним, ранее группа депутатов предложила обнародовать места нахождения родственников руководителей органов государственной власти для их дальнейшей мобилизации. Речь идет о близких родственниках министров и действующих госслужащих категорий "А" и "Б".

Если же близкие родственники того или иного представителя власти находятся за границей (исключение — обучение или лечение, — Ред.), то он не сможет занимать государственный пост.

В Раде рассказали, что мужчин призывного возраста будут поощрять мобилизацию денежным обеспечением. Военные, защищающие Украину на линии боевого столкновения, будут получать большие зарплаты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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