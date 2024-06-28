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Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

28 червня 2024 р. 08:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони краще за хлопців

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08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2024
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23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

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18:30 Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

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17:50 Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Text

16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

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13:30 Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про дебати Джо Байдена та Дональда Трампа, важливу заяву Зеленського в Брюсселі та допомогу Україні від ЄС. Що відбувається в сфері освіти — які категорії студентів можуть мобілізувати з 1 липня. Також дізнаємося, що в Україні з відключеннями світла та яка ситуація в енергетиці. Також дізнаємося про  та обшуки СБУ у Тимошенка.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 27 червня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо обговорювати дебати головних конкурентів на виборах президента США — Байдена і Трампа, а також важливу заяву Зеленського в Брюсселі. Теми, ще не втрачають актуальності — відключення світла та стан української енергетики. Також дізнаємося, які категорії студентів можуть мобілізувати з 1 липня.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", Георгій Мазурашу;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • народний депутат України, Член депутатської групи "ДОВІРА" Володимир Арешонков;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, теледебати чинного голови Білого дому Джо Байдена та експрезидента Дональда Трампа були першими в історії дебатами до офіційного висунення кандидатів. 

Найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.

За інформацією Укренерго, у п'ятницю, 28 червня, у всіх областях України діятимуть  графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00.

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09:20 Партизани АТЕШ знайшли систему ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі

09:19 Як підготуватися до зимових відключень світла — рекомендації Укренерго

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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