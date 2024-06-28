Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про дебати Джо Байдена та Дональда Трампа, важливу заяву Зеленського в Брюсселі та допомогу Україні від ЄС. Що відбувається в сфері освіти — які категорії студентів можуть мобілізувати з 1 липня. Також дізнаємося, що в Україні з відключеннями світла та яка ситуація в енергетиці. Також дізнаємося про та обшуки СБУ у Тимошенка.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 27 червня, в ефірі Новини.LIVE ми будемо обговорювати дебати головних конкурентів на виборах президента США — Байдена і Трампа, а також важливу заяву Зеленського в Брюсселі. Теми, ще не втрачають актуальності — відключення світла та стан української енергетики. Також дізнаємося, які категорії студентів можуть мобілізувати з 1 липня.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

народний депутат України, "Слуга Народу", Георгій Мазурашу;

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

народний депутат України, Член депутатської групи "ДОВІРА" Володимир Арешонков;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, теледебати чинного голови Білого дому Джо Байдена та експрезидента Дональда Трампа були першими в історії дебатами до офіційного висунення кандидатів.

Найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.

За інформацією Укренерго, у п'ятницю, 28 червня, у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00.