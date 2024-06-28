Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа, важное заявление Зеленского в Брюсселе и помощь Украине от ЕС. Что происходит в сфере образования - какие категории студентов могут мобилизовать с 1 июля. Также узнаем, что в Украине с отключениями света и какова ситуация в энергетике.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 27 июня, в эфире Новини.LIVE мы будем обсуждать дебаты главных конкурентов на выборах президента США — Байдена и Трампа, а также важное заявление Зеленского в Брюсселе Темы, еще не теряющие актуальности — отключение света и состояние украинской энергетики. Также узнаем, какие категории студентов могут мобилизовать с 1 июля.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", Георгий Мазурашу;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВІРА" Владимир Арешонков;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, теледебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и экспрезидента Дональда Трампа стали первыми в истории дебатами до официального выдвижения кандидатов.

В ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

По информации Укрэнерго, в пятницу, 28 июня, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 24:00.