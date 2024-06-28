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Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

28 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

27 июня 2024
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13:30Отдых 2024 – куда украинцам поехать в отпуск, какие цены и что предлагают

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

27 июня 2024
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23:42 Россия оказалась на первом месте в поставках сжиженного газа в Европу, — нардеп

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18:30 Оборона или наступление — военный рассказал о ситуации в Сумской области и к чему готовится враг

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17:50 Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Удастся ли возобновить энергетику к зиме — нардеп сделал прогноз

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16:02 Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

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15:51 Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

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13:30 Отдых 2024 – куда украинцам поехать в отпуск, какие цены и что предлагают

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа, важное заявление Зеленского в Брюсселе и помощь Украине от ЕС. Что происходит в сфере образования - какие категории студентов могут мобилизовать с 1 июля. Также узнаем, что в Украине с отключениями света и какова ситуация в энергетике.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 27 июня, в эфире Новини.LIVE мы будем обсуждать дебаты главных конкурентов на выборах президента США — Байдена и Трампа, а также важное заявление Зеленского в Брюсселе Темы, еще не теряющие актуальности — отключение света и состояние украинской энергетики. Также узнаем, какие категории студентов могут мобилизовать с 1 июля.

Гости сегодняшнего эфира: 

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", Георгий Мазурашу;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • народный депутат Украины, член депутатской группы "ДОВІРА" Владимир Арешонков;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, теледебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и экспрезидента Дональда Трампа стали первыми в истории дебатами до официального выдвижения кандидатов.

В ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

По информации Укрэнерго, в пятницу, 28 июня, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 24:00.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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