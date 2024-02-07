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ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

07 лютого 2024 р. 09:50

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10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

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09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

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08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
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Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:51ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

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20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

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Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

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20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

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Новина з відео

20:04Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

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19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

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10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Text

08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
Text
Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:51 ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Text

20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

Text
Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

20:04 Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Text

19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

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ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами, польський генерал закликав депортувати всіх чоловіків-українців з-за кордону, а РФ розморозила частину активів КНДР. Останні новини України за 6 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

ДБР буде розслідувати справу про стеження за журналістами

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • На Житомирщині загинули 7 людей від отруєння чадним газом. 
  • ДБР розслідуватиме справу про стеження за журналістами Bihus.Info. 
  • ЗСУ знищили або вивели з ладу третину російського флоту.
  • Військовий висловився про мобілізацію та обов'язки громадян перед законом. 
  • Польський генерал закликає депортувати всіх чоловіків-українців з-за кордону. 
  • Неповнолітні юнаки до 17 років, які виїхали з України, мають повернутися, — ТЦК. 
  • Суддю Князєва відсторонили від правосуддя. 
  • В Україні масово виробляють підробки сигарет. 
  • Росія розморозила частину активів КНДР. 
  • На честь загиблого богатиря Олександра Білоконя його друзі виконали 32 відтискання. 

Нагадаємо, досудове розслідування щодо кримінального провадження відносно пʼятого президента України Петра Порошенка завершено. Сторона захисту ознайомиться із матеріалами, опісля обвинувальний акт потрапить до суду.

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10:30 Залужний розповів, скільки ракет було збито під час атаки РФ

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10:15 Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи

Новина з фото

10:10 Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:53 Борги за комуналку та аліменти — за що українці стали рідше платити за два роки війни

Оновлено

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09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

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21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:51 ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

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20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

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