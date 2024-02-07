ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами, польський генерал закликав депортувати всіх чоловіків-українців з-за кордону, а РФ розморозила частину активів КНДР. Останні новини України за 6 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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ДБР буде розслідувати справу про стеження за журналістами

У випуску новин ви дізнаєтеся:

На Житомирщині загинули 7 людей від отруєння чадним газом.

ДБР розслідуватиме справу про стеження за журналістами Bihus.Info.

ЗСУ знищили або вивели з ладу третину російського флоту.

Військовий висловився про мобілізацію та обов'язки громадян перед законом.

Польський генерал закликає депортувати всіх чоловіків-українців з-за кордону.

Неповнолітні юнаки до 17 років, які виїхали з України, мають повернутися, — ТЦК.

Суддю Князєва відсторонили від правосуддя.

В Україні масово виробляють підробки сигарет.

Росія розморозила частину активів КНДР.

На честь загиблого богатиря Олександра Білоконя його друзі виконали 32 відтискання.

Нагадаємо, досудове розслідування щодо кримінального провадження відносно пʼятого президента України Петра Порошенка завершено. Сторона захисту ознайомиться із матеріалами, опісля обвинувальний акт потрапить до суду.