ДБР займется расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Info — новости за 6 февраля

ДБР приступит к расследованию дела о слежке за журналистами, польский генерал призвал депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы, а РФ разморозила часть активов КНДР. Последние новости Украины за 6 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами
В выпуске новостей вы узнаете:
- В Житомирской области погибли 7 человек от отравления угарным газом.
- ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info.
- ВСУ уничтожили или вывели из строя треть российского флота.
- Военный высказался о мобилизации и обязанностях граждан перед законом.
- Польский генерал призывает депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы.
- Выехавшие из Украины несовершеннолетние юноши до 17 лет должны вернуться, — ТЦК.
- Судью Князева отстранили от правосудия.
- В Украине массово производят подделки сигарет.
- Россия разморозила часть активов КНДР.
- В честь погибшего богатыря Александра Белоконя его друзья выполнили 32 отжима.
Напомним, досудебное расследование по уголовному производству в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко завершено. Сторона защиты ознакомится с материалами, затем обвинительный акт попадет в суд.