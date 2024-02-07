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ДБР займется расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Info — новости за 6 февраля

7 февраля 2024 г. 9:50

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10:30 Российские ракеты долетели до границы с Польшей — эксперт рассказал о тактике атак РФ

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09:50 ДБР займется расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Info — новости за 6 февраля

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08:09 Обстрелы Украины и принятие помощи от США — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024
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Новость с видео

21:13 Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:51ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

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20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

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Новость с видео

20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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Новость с видео

20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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10:30 Российские ракеты долетели до границы с Польшей — эксперт рассказал о тактике атак РФ

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09:50 ДБР займется расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Info — новости за 6 февраля

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08:09 Обстрелы Украины и принятие помощи от США — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024
Text
Новость с видео

21:13 Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

20:51 ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

Text

20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

Text
Новость с видео

20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

Text

20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

20:04 Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

Text

19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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ДБР приступит к расследованию дела о слежке за журналистами, польский генерал призвал депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы, а РФ разморозила часть активов КНДР. Последние новости Украины за 6 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами

В выпуске новостей вы узнаете:

  • В Житомирской области погибли 7 человек от отравления угарным газом.
  • ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info.
  • ВСУ уничтожили или вывели из строя треть российского флота.
  • Военный высказался о мобилизации и обязанностях граждан перед законом.
  • Польский генерал призывает депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы.
  • Выехавшие из Украины несовершеннолетние юноши до 17 лет должны вернуться, — ТЦК.
  • Судью Князева отстранили от правосудия.
  • В Украине массово производят подделки сигарет.
  • Россия разморозила часть активов КНДР.
  • В честь погибшего богатыря Александра Белоконя его друзья выполнили 32 отжима.

Напомним, досудебное расследование по уголовному производству в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко завершено. Сторона защиты ознакомится с материалами, затем обвинительный акт попадет в суд.

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