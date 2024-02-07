ДБР займется расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Info — новости за 6 февраля

ДБР приступит к расследованию дела о слежке за журналистами, польский генерал призвал депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы, а РФ разморозила часть активов КНДР. Последние новости Украины за 6 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами

В выпуске новостей вы узнаете:

В Житомирской области погибли 7 человек от отравления угарным газом.

ДБР будет расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info.

ВСУ уничтожили или вывели из строя треть российского флота.

Военный высказался о мобилизации и обязанностях граждан перед законом.

Польский генерал призывает депортировать всех мужчин-украинцев из-за границы.

Выехавшие из Украины несовершеннолетние юноши до 17 лет должны вернуться, — ТЦК.

Судью Князева отстранили от правосудия.

В Украине массово производят подделки сигарет.

Россия разморозила часть активов КНДР.

В честь погибшего богатыря Александра Белоконя его друзья выполнили 32 отжима.

Напомним, досудебное расследование по уголовному производству в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко завершено. Сторона защиты ознакомится с материалами, затем обвинительный акт попадет в суд.