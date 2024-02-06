ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Держбюро розслідувань взялося за справу Bihus.info, третина Чорноморського флоту вже на дні Чорного моря, і чому ТЦК взялися за неповнолітніх дітей. Про це і не тільки розповість Вадим Ярошенко у новому випуску Просто Новини від 6 лютого на каналі Новини.LIVE.

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Останні події за 6 лютого

Ведучий Вадим Ярошенко розповість про останні події за 6 лютого:

Справу про стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме ДБР;

Українська армія потопила або вивела з ладу третину Чорноморського флоту Росії;

В ТЦК СП вимагають від українських неповнолітніх, які перебувають за кордоном, повернутися в Україну, досягнувши сімнадцятиріччя.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся в Києві з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, де обговорили питання безпеки на окупованій Запорізькій АЕС та небезпеки, пов'язані з її захопленням російськими силами.

Додамо, пропагандистські ЗМІ РФ захоплено висвітлюють візит американського журналіста Такера Карлсона до Москви. Повідомляється, що він прибув туди заради інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним.