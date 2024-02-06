ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

Госбюро расследований взялось за дело Bihus.info, треть Черноморского флота уже на дне Черного моря, и почему ТЦК взялись за несовершеннолетних детей. Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новини от 6 февраля на канале Новини.LIVE.

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Последние события за 6 февраля

Ведущий Вадим Ярошенко расскажет о последних событиях за 6 февраля:

Дело о слежке за журналистами Bihus.Info будет расследовать ДБР;

Украинская армия потопила или вывела из строя треть Черноморского флота России;

В ТЦК СП требуют от находящихся за рубежом украинских несовершеннолетних вернуться в Украину, достигнув семнадцатилетия.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, где обсудили вопросы безопасности на оккупированной Запорожской АЭС и опасности, связанные с ее захватом российскими силами.

Добавим, пропагандистские СМИ РФ восторженно освещают визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. Сообщается, что он прибыл туда для интервью с президентом России Владимиром Путиным.