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ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024 г. 20:51

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20:51ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

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20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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20:51 ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

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20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

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20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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20:04 Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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Госбюро расследований взялось за дело Bihus.info, треть Черноморского флота уже на дне Черного моря, и почему ТЦК взялись за несовершеннолетних детей. Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новини от 6 февраля на канале Новини.LIVE.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале по ссылке.

Последние события за 6 февраля

Ведущий Вадим Ярошенко расскажет о последних событиях за 6 февраля:

  • Дело о слежке за журналистами Bihus.Info будет расследовать ДБР;
  • Украинская армия потопила или вывела из строя треть Черноморского флота России;
  • В ТЦК СП требуют от находящихся за рубежом украинских несовершеннолетних вернуться в Украину, достигнув семнадцатилетия.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, где обсудили вопросы безопасности на оккупированной Запорожской АЭС и опасности, связанные с ее захватом российскими силами.

Добавим, пропагандистские СМИ РФ восторженно освещают визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. Сообщается, что он прибыл туда для интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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