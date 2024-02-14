ДБР арештувало майно художниці Морозюк

Державне бюро розслідування (ДБР) наклало арешт на майно художниці та екснареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Це, зокрема, дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу "Еспресо".

Що відомо про арешт майна Морозюк

Як пояснила Сап'ян, Морозюк була наближеною до родини Гринкевичів. Через те, що деяке майно художниці було придбане в умовах воєнного стану, слідство має право перевірити, звідки на це бралися кошти.

Так, ДБР вже арештувало дві квартири у Києві, які належали дівчині. Крім того, що стосується ще однієї нерухомості в Харкові та земельної ділянки, то невдовзі до реєстру внесуть і їх.

"Це дві квартири в Києві. На них накладений арешт. Також ми повідомляли, що є ще одна квартира у Харкові та земельна ділянка, то є ухвали суду на арешт. Очікуємо, що воно також з'явиться в реєстрі", — сказала Сап'ян.

Нагадаємо, Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 року за пропозицію хабаря в 500 тисяч доларів одному з чиновників ДБР.

Крім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі. Наразі Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Художниця Соня Морозюк заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем. Вона має намір продати його подарунки, а отримані кошти спрямувати на благодійність.