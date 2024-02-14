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ДБР арештувало майно художниці Морозюк

ДБР арештувало майно художниці Морозюк

14 лютого 2024 р. 18:30

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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Text

16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

Text

15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

Text

14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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Державне бюро розслідування (ДБР) наклало арешт на майно художниці та екснареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Це, зокрема, дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. 

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу "Еспресо". 

Що відомо про арешт майна Морозюк

Як пояснила Сап'ян, Морозюк була наближеною до родини Гринкевичів. Через те, що деяке майно художниці було придбане в умовах воєнного стану, слідство має право перевірити, звідки на це бралися кошти. 

Так, ДБР вже арештувало дві квартири у Києві, які належали дівчині. Крім того, що стосується ще однієї нерухомості в Харкові та земельної ділянки, то невдовзі до реєстру внесуть і їх. 

"Це дві квартири в Києві. На них накладений арешт. Також ми повідомляли, що є ще одна квартира у Харкові та земельна ділянка, то є ухвали суду на арешт. Очікуємо, що воно також з'явиться в реєстрі", — сказала Сап'ян. 

Нагадаємо, Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 року за пропозицію хабаря в 500 тисяч доларів одному з чиновників ДБР.

Крім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі. Наразі Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Художниця Соня Морозюк заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем. Вона має намір продати його подарунки, а отримані кошти спрямувати на благодійність.

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18:20 Від початку року рибні браконьєри Одещини завдали державі понад 2 мільйони збитків

18:19 Зеленський провів зустріч з урядом та військовими — що обговорювали

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