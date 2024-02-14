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ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

14 февраля 2024 г. 18:30

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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Государственное бюро расследований (ГБР) наложило арест на имущество художницы и экс-невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк. Это, в частности, две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок. 

Об этом рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Эспрессо".

Что известно об аресте имущества Морозюк

Как пояснила Сапьян, Морозюк была приближена к семье Гринкевичей. Поскольку некоторое имущество художницы было приобретено в условиях военного положения, следствие вправе проверить, откуда на это брались средства.

Так, ГБР уже арестовало две квартиры в Киеве, принадлежавшие девушке. Кроме того, что касается еще одной недвижимости в Харькове и земельного участка, вскоре в реестр внесут и их.

"Это две квартиры в Киеве. На них наложен арест. Также мы сообщали, что есть еще одна квартира в Харькове и земельный участок, то есть решения суда на арест. Ожидаем, что они также появятся в реестре", — сказала Сапьян.

Напомним, Игорь Гринкевич подозреваемый по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 за предложение взятки в 500 тысяч долларов одному из чиновников ДБР.

Кроме Гринкевича-старшего по делу о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман Гринкевич. Его задержали в Одессе. Пока Роман Гринкевич тоже находится под арестом.

Художница Соня Морозюк заявила, что разрывает отношения с женихом Романом Гринкевичем. Она намерена продать его подарки, а полученные средства направить на благотворительность.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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