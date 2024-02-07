Данілов прокоментував скандал щодо стеження за журналістами Bihus.Info

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає неприємною ситуацію, що пов'язана зі стеженнями українських спецслужб за журналістами видання Bihus.Info. Особливо такі речі неприпустимі, якщо Україна хоче стати членом ЄС та НАТО.

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Що думає Данілов про стеження за журналістами Bihus.Info

"Дуже неприємна ситуація. Наносять величезну шкоду не тільки служби безпеки нашої країни. Ми маємо дуже обережно відноситись до цих речей. Мені дуже неприємно, що це відбулося", — сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що такі ситуації є неприпустимими. Особливо зараз, коли Україна рухається у бік цивілізованого світу та в майбутньому хоче стати частиною ЄС і НАТО.

"В цивілізованому світі, до якого ми рухаємося, це є неприпустимими речами. Я хочу всім нам нагадати, що коли ми кажемо про членство в НАТО і ЄС, то це, перш за все, стандарти. Стандарти, яким ми маємо обов'язково відповідати", — додав Данілов.

Він висловив сподівання, що голова СБУ Василь Малюк гідно розбереться з цією ситуацією, а винні понесуть відповідальність.

Що ще варто знати про стеження за журналістами

Нагадаємо, у січні мережею поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.



5 лютого журналісти Bihus.Info випустили власне розслідування інциденту і заявили, що за ними незаконно стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) Служби безпеки України.

Керівництво СБУ заявило, що прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів була операторка Bihus.Info.