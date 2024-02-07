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Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

7 февраля 2024 г. 13:35

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает неприятной ситуацию, связанную со слежкой украинских спецслужб за журналистами издания Bihus.Info. Особенно такие вещи недопустимы, если Украина хочет стать членом ЕС и НАТО.

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Что думает Данилов о слежке за журналистами Bihus.Info

"Очень неприятная ситуация. Наносят огромный вред не только службы безопасности нашей страны. Мы очень осторожно относимся к этим вещам. Мне очень неприятно, что это произошло", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что такие ситуации недопустимы. Особенно сейчас, когда Украина движется в сторону цивилизованного мира и в будущем хочет стать частью ЕС и НАТО.

"В цивилизованном мире, к которому мы двигаемся, это недопустимые вещи. Я хочу всем нам напомнить, что когда мы говорим о членстве в НАТО и ЕС, то это, прежде всего, стандарты. Стандарты, которым мы должны обязательно соответствовать ", — добавил Данилов.

Он выразил надежду, что глава СБУ Василий Малюк достойно разберется с этой ситуацией, а виновные понесут ответственность.

Что еще стоит знать о слежке за журналистами

Напомним, в январе сетью распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А потом рассказал, что за членами команды следили около года.

5 февраля журналисты Bihus.Info выпустили собственное расследование инцидента и заявили, что за ними незаконно следили работники Департамента по защите национальной государственности (ДЗНД) Службы безопасности Украины.

Руководство СБУ заявило, что приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров была оператор Bihus.Info.

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