Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает неприятной ситуацию, связанную со слежкой украинских спецслужб за журналистами издания Bihus.Info. Особенно такие вещи недопустимы, если Украина хочет стать членом ЕС и НАТО.

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Что думает Данилов о слежке за журналистами Bihus.Info

"Очень неприятная ситуация. Наносят огромный вред не только службы безопасности нашей страны. Мы очень осторожно относимся к этим вещам. Мне очень неприятно, что это произошло", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что такие ситуации недопустимы. Особенно сейчас, когда Украина движется в сторону цивилизованного мира и в будущем хочет стать частью ЕС и НАТО.

"В цивилизованном мире, к которому мы двигаемся, это недопустимые вещи. Я хочу всем нам напомнить, что когда мы говорим о членстве в НАТО и ЕС, то это, прежде всего, стандарты. Стандарты, которым мы должны обязательно соответствовать ", — добавил Данилов.

Он выразил надежду, что глава СБУ Василий Малюк достойно разберется с этой ситуацией, а виновные понесут ответственность.

Что еще стоит знать о слежке за журналистами

Напомним, в январе сетью распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А потом рассказал, что за членами команды следили около года.



5 февраля журналисты Bihus.Info выпустили собственное расследование инцидента и заявили, что за ними незаконно следили работники Департамента по защите национальной государственности (ДЗНД) Службы безопасности Украины.

Руководство СБУ заявило, что приняло кадровые решения по своему департаменту и что среди клиентов наркодилеров была оператор Bihus.Info.