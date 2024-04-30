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Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

30 квітня 2024 р. 19:00

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

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18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

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09:59Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Text

19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України (2020) Олександр Хара став гостем студії Вечір.LIVE. Він назве причини, чому Україну не беруть в НАТО.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Олександр Хара разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про ціль "Саміту миру", сценарії миру, допомогу США, причини чому Україну не беруть в НАТО.

Нагадаємо, країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. Результатом виявився відступ підрозділів Збройних сил України.

Також Президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну. Проте глава держави не розкрив подробиць. 

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19:19 Тухель знайшов новий клуб перед матчем Баварії з Реалом

19:10 Трамп вимагає від Європи збільшення розміру допомоги Україні

19:03 Чи стануть Україні в нагоді казахстанські літаки

19:00 Життя людини оцінив у телефон — поліція затримала вбивцю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:53 В Міноборони розповіли, якими будуть грошові виплати для військовослужбовців

18:53 У Польщі вважають, що рішення щодо проживання українських чоловіків повинно прийматися на рівні ЄС

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18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

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10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

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09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE