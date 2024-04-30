Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України (2020) Олександр Хара став гостем студії Вечір.LIVE. Він назве причини, чому Україну не беруть в НАТО.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Олександр Хара разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про ціль "Саміту миру", сценарії миру, допомогу США, причини чому Україну не беруть в НАТО.

Нагадаємо, країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. Результатом виявився відступ підрозділів Збройних сил України.

Також Президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну. Проте глава держави не розкрив подробиць.