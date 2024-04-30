Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара стал гостем студии Вечір.LIVE. Он назовет причины, почему Украину не берут в НАТО.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Александр Хара вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о цели "Саммита мира", сценариях мира, помощи США, причины почему Украину не берут в НАТО.

Напомним, страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь. Результатом оказалось отступление подразделений Вооруженных сил Украины.

Также Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину. Однако глава государства не раскрыл подробностей.