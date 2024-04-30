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Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

30 апреля 2024 г. 19:00

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18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

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10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара стал гостем студии Вечір.LIVE. Он назовет причины, почему Украину не берут в НАТО.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Александр Хара вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о цели "Саммита мира", сценариях мира, помощи США, причины почему Украину не берут в НАТО.

Напомним, страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь. Результатом оказалось отступление подразделений Вооруженных сил Украины.

Также Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину. Однако глава государства не раскрыл подробностей.

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19:27 Кто из мужчин сможет выехать из Украины в мае 2024 года — перечень и изменения в законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях