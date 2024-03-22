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Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

22 березня 2024 р. 19:35

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19:35 Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:58 Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

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13:25 Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

Text

11:54 Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

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08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

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Новий гість студії Вечір.LIVE — політолог Андрій Золотарьов. Тема ефіру — чому повітряно-космічні сили Росії знову атакують критичну інфраструктуру України. 

Переглянути ефір можна о 19:40 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Золотарьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • масована ракетна атака на Україну;
  • заклик США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах;
  • зростання рівня корупції торік;
  • чи виходить САП зі структури Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на нафтопереробні заводи у Росії через ризик підвищення світових цін на нафту, а також проявів помсти.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував цю інформацію, наголосивши, що ніхто не може вказувати, як українці мають захищатися від загарбників.

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