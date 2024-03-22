Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політолог Андрій Золотарьов. Тема ефіру — чому повітряно-космічні сили Росії знову атакують критичну інфраструктуру України.

Переглянути ефір можна о 19:40 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Золотарьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

масована ракетна атака на Україну;

заклик США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах;

зростання рівня корупції торік;

чи виходить САП зі структури Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на нафтопереробні заводи у Росії через ризик підвищення світових цін на нафту, а також проявів помсти.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував цю інформацію, наголосивши, що ніхто не може вказувати, як українці мають захищатися від загарбників.