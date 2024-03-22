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Почему ВКС России атакуют критическую инфраструктуру — эфир Новини.LIVE

Почему ВКС России атакуют критическую инфраструктуру — эфир Новини.LIVE

22 марта 2024 г. 19:35

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19:35 Почему ВКС России атакуют критическую инфраструктуру — эфир Новини.LIVE

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18:58 Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

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Эксклюзив

17:59 Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Новый гость студии Вечір.LIVE — политолог Андрей Золотарев. Тема эфира — почему воздушно-космические силы России снова атакуют критическую инфраструктуру Украины.

Посмотреть эфир можно в 19:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Андреем Золотаревым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • массированная ракетная атака на Украину;
  • призыв США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам;
  • рост уровня коррупции в прошлом году;
  • выходит ли САП из структуры Офиса генпрокурора.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России из-за риска повышения мировых цен на нефть, а также проявлений мести.

В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг эту информацию, подчеркнув, что никто не может указывать, как украинцы должны защищаться от захватчиков.

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