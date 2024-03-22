Почему ВКС России атакуют критическую инфраструктуру — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политолог Андрей Золотарев. Тема эфира — почему воздушно-космические силы России снова атакуют критическую инфраструктуру Украины.

Посмотреть эфир можно в 19:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Андреем Золотаревым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

массированная ракетная атака на Украину;

призыв США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам;

рост уровня коррупции в прошлом году;

выходит ли САП из структуры Офиса генпрокурора.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России из-за риска повышения мировых цен на нефть, а также проявлений мести.

В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг эту информацию, подчеркнув, что никто не может указывать, как украинцы должны защищаться от захватчиков.