Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Однак в Україні вже перебувають спецпризначенці Альянсу.

Про іноземні війська в Україні розповів народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Я особисто не зустрічав на фронті або на лінії ведення військових дій будь-яких іноземних легіонів чи військових представників інших країн", — сказав депутат.

Однак він вважає, що країнам НАТО все ж таки треба готуватися до майбутньої війни з Росією, бо навіть у випадку стійкої оборони України ворог може рухатися далі у напрямку інших країн через Білорусь.

Щодо того, чи можуть західні війська опинитися в Україні вже цього року — Федієнко зазначив, що зараз це не обговорюється.

"Наші колеги в цьому питанні довіряють нашим військовим та вищому керівництву, тому не варто жити чутками, а слухати саме доповіді розвідки, військових, тому зараз це якось глобально не обговорюється взагалі", — сказав він.

На думку нардепа, враховуючи ситуацію на фронті Україні в першу чергу потрібна летальна зброя. Оскільки наших військових росіяни закидають КАБами та дронами.

"Це інший вид війна, вона технологічно змінилася. Якщо раніше росіяни застосували м'ясні штурми, то зараз вони перейшли на іншу тактику", — зауважив Федієнко.

Він додав, що будь-яка історія, яка пов'язана зі збільшенням чисельності навіть закордонних військових не буде призводити до якихось успіхів. Тому краще, аби партнери надавали зброю та снаряди для ЗСУ.

Раніше французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Також на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.