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Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

20 марта 2024 г. 21:29

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Однако в Украине уже находятся спецназовцы Альянса.

Об иностранных войсках в Украине рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

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"Я лично не встречал на фронте или на линии ведения военных действий каких-либо иностранных легионов или военных представителей других стран", — сказал депутат.

Однако он считает, что странам НАТО все же нужно готовиться к предстоящей войне с Россией, потому что даже в случае устойчивой обороны Украины — враг может двигаться дальше в направлении других стран через Беларусь.

Что касается того, могут ли западные войска оказаться в Украине уже в этом году — Федиенко отметил, что сейчас это не обсуждается.

"Наши коллеги в этом вопросе доверяют нашим военным и высшему руководству, поэтому не стоит жить слухами, а слушать именно доклады разведки, военных, поэтому сейчас это как-то глобально не обсуждается вообще", — сказал он.

По мнению нардепа, учитывая ситуацию на фронте Украины, в первую очередь нужно летальное оружие. Поскольку наших военных россияне обвиняют в КАБах и дронах.

"Это другой вид, война, она технологически изменилась. Если раньше россияне применили мясные штурмы, то сейчас они перешли на другую тактику", — отметил Федиенко.

Он добавил, что любая история, связанная с увеличением численности даже зарубежных военных, не будет приводить к каким-либо успехам. Поэтому лучше, чтобы партнеры предоставили оружие и снаряды для ВСУ.

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Также на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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