Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Однако в Украине уже находятся спецназовцы Альянса.

Об иностранных войсках в Украине рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Угроза нападения РФ на НАТО

"Я лично не встречал на фронте или на линии ведения военных действий каких-либо иностранных легионов или военных представителей других стран", — сказал депутат.

Однако он считает, что странам НАТО все же нужно готовиться к предстоящей войне с Россией, потому что даже в случае устойчивой обороны Украины — враг может двигаться дальше в направлении других стран через Беларусь.

Что касается того, могут ли западные войска оказаться в Украине уже в этом году — Федиенко отметил, что сейчас это не обсуждается.

"Наши коллеги в этом вопросе доверяют нашим военным и высшему руководству, поэтому не стоит жить слухами, а слушать именно доклады разведки, военных, поэтому сейчас это как-то глобально не обсуждается вообще", — сказал он.

По мнению нардепа, учитывая ситуацию на фронте Украины, в первую очередь нужно летальное оружие. Поскольку наших военных россияне обвиняют в КАБах и дронах.

"Это другой вид, война, она технологически изменилась. Если раньше россияне применили мясные штурмы, то сейчас они перешли на другую тактику", — отметил Федиенко.

Он добавил, что любая история, связанная с увеличением численности даже зарубежных военных, не будет приводить к каким-либо успехам. Поэтому лучше, чтобы партнеры предоставили оружие и снаряды для ВСУ.

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Также на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.