Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та відправка чиновників з міністрами на фронт. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір, який розпочнеться о 08:00, можна на нашому YouTube-каналі.

Про що говоритимуть експерти

У сьогоднішньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорять ймовірну зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, яка спричинена масштабними протестами на кордоні. Раніше глава української держави запрошував польську владу зустрітися на самому кордоні, але там вважають, що це небезпечно і потрібно "спокійнішу атмосферу".

Крім того, гості студії розглянуть заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Напередодні він заявив, що депутати, міністри та інші чиновники мають проходити військові навчання на рівні з усіма.

Наразі також багато таємниць у раптовій смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Як відомо, президент США Джо Байден повідомив про зустріч з дружиною Навального Юлією та їхньою дочкою Дашею. Експерти обговорять, як ця зустріч зможе змінити розвиток подій у справі.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олександр Аліксійчук — член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

Ігор Рейтерович — політолог,

Якуб Корейба — польський політолог,

Денис Попович — військовий аналітик,

Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика",

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",

Андрій Дещиця — колишній надзвичайний і повноважний посол України в Польщі.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.