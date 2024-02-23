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Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

23 лютого 2024 р. 07:56

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07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024
Text
Новина з відео

20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Text

20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Text

19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та відправка чиновників з міністрами на фронт. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір, який розпочнеться о 08:00, можна на нашому YouTube-каналі. 

Про що говоритимуть експерти

У сьогоднішньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорять ймовірну зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, яка спричинена масштабними протестами на кордоні. Раніше глава української держави запрошував польську владу зустрітися на самому кордоні, але там вважають, що це небезпечно і потрібно "спокійнішу атмосферу".

Крім того, гості студії розглянуть заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Напередодні він заявив, що депутати, міністри та інші чиновники мають проходити військові навчання на рівні з усіма.

Наразі також багато таємниць у раптовій смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Як відомо, президент США Джо Байден повідомив про зустріч з дружиною Навального Юлією та їхньою дочкою Дашею. Експерти обговорять, як ця зустріч зможе змінити розвиток подій у справі.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олександр Аліксійчук — член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,
  • Ігор Рейтерович — політолог,
  • Якуб Корейба — польський політолог,
  • Денис Попович — військовий аналітик,
  • Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика",
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",
  • Андрій Дещиця — колишній надзвичайний і повноважний посол України  в Польщі.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський  доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

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07:59 Субсидії чи пільги — що допоможе більше заощадити

Новина з відео

07:40 Життя спочатку — як змінилися одесити за два роки війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Пушич визнав, що Марсель заслуговував пройти далі більше Шахтаря

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20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції