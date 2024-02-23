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Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

23 февраля 2024 г. 7:56

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07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024
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Новость с видео

20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

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19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024
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Новость с видео

20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Text

20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды и отправка чиновников с министрами на фронт. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Посмотреть эфир, который начнется в 08:00 можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

В сегодняшнем эфире Новини.LIVE эксперты обсудят вероятную встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, вызванную масштабными протестами на границе. Ранее глава украинского государства приглашал польские власти встретиться на самой границе, но там считают, что это опасно и нужно "более спокойная атмосфера".

Кроме того, гости студии рассмотрят заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Накануне он заявил, что депутаты, министры и другие чиновники должны проходить военные учения наравне со всеми.

Сейчас много тайн во внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Как известно, президент США Джо Байден сообщил о встрече с супругой Навального Юлией и их дочерью Дашей. Эксперты обсудят, как эта встреча сможет изменить развитие событий по делу.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,
  • Игорь Рейтерович — политолог,
  • Якуб Корейба — польский политолог,
  • Денис Попович — военный аналитик,
  • Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика",
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
  • Андрей Дещица — бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.

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08:31 Мудрик сменит клуб — Челси готовит трансфер украинца

08:27 Шмыгаль рассказал, на каком этапе находится выделение финансовой помощи от МВФ для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:22 На рынке перед выходными очередные колебания доллара — какие изменения

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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