Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды и отправка чиновников с министрами на фронт. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.
Посмотреть эфир, который начнется в 08:00 можно на нашем YouTube-канале.
О чем будут говорить эксперты
В сегодняшнем эфире Новини.LIVE эксперты обсудят вероятную встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, вызванную масштабными протестами на границе. Ранее глава украинского государства приглашал польские власти встретиться на самой границе, но там считают, что это опасно и нужно "более спокойная атмосфера".
Кроме того, гости студии рассмотрят заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Накануне он заявил, что депутаты, министры и другие чиновники должны проходить военные учения наравне со всеми.
Сейчас много тайн во внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Как известно, президент США Джо Байден сообщил о встрече с супругой Навального Юлией и их дочерью Дашей. Эксперты обсудят, как эта встреча сможет изменить развитие событий по делу.
Кто станет гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,
- Игорь Рейтерович — политолог,
- Якуб Корейба — польский политолог,
- Денис Попович — военный аналитик,
- Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика",
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
- Андрей Дещица — бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше.
Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.
Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.