Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды и отправка чиновников с министрами на фронт. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Посмотреть эфир, который начнется в 08:00 можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

В сегодняшнем эфире Новини.LIVE эксперты обсудят вероятную встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, вызванную масштабными протестами на границе. Ранее глава украинского государства приглашал польские власти встретиться на самой границе, но там считают, что это опасно и нужно "более спокойная атмосфера".

Кроме того, гости студии рассмотрят заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Накануне он заявил, что депутаты, министры и другие чиновники должны проходить военные учения наравне со всеми.

Сейчас много тайн во внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Как известно, президент США Джо Байден сообщил о встрече с супругой Навального Юлией и их дочерью Дашей. Эксперты обсудят, как эта встреча сможет изменить развитие событий по делу.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,

Игорь Рейтерович — политолог,

Якуб Корейба — польский политолог,

Денис Попович — военный аналитик,

Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика",

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",

Андрей Дещица — бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.