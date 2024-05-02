Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

Чому у Великій Британії вихідний 6 травня, як почувається король Чарльз III, які плани у королівської родини та що чекає на українців? Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна.

Прямий ефір можна переглянути за посиланням.

Що нового у Великій Британії

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні розповіла про наступне:

Перший понеділок травня у Британії — офіційний вихідний.

Які плани у короля Чарльза III, який нещодавно повернувся до своїх обовʼязків після лікування?

Як почувається Кейт Міддлтон?

Чому принц Гарі приїде до Британії без своєї дружини Меган Маркл?

Який український гурт приїздить з туром до Великої Британії?

Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі Гелен першою з представників королівської родини побувала в Україні від початку повномасштабної російської агресії.

Також зазначимо, що британці передали Україні 30 позашляховиків для ЗСУ.