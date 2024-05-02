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Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

02 травня 2024 р. 13:21

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13:21 Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

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11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

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11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Text

08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Text

21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

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Чому у Великій Британії вихідний 6 травня, як почувається король Чарльз III, які плани у королівської родини та що чекає на українців? Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна. 

Прямий ефір можна переглянути за посиланням.

Що нового у Великій Британії 

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні розповіла про наступне: 

  • Перший понеділок травня у Британії — офіційний вихідний. 
  • Які плани у короля Чарльза III, який нещодавно повернувся до своїх обовʼязків після лікування?
  • Як почувається Кейт Міддлтон?
  • Чому принц Гарі приїде до Британії без своєї дружини Меган Маркл?
  • Який український гурт приїздить з туром до Великої Британії?

Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі Гелен першою з представників королівської родини побувала в Україні від початку повномасштабної російської агресії. 

Також зазначимо, що британці передали Україні 30 позашляховиків для ЗСУ.

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13:30 "Слуга народу" Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн

13:28 Євлаш розповів, чи є загроза ракетного удару по Україні на Великдень

13:25 Сили оборони визначать місце та час "Х" — Братчук про ураження логістики росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:10 Кулеба пояснив, чому Росію не запросили на Саміт миру

13:08 Допомога на оздоровлення — хто має право на виплату у 2024 році

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