Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

Чому у Великій Британії вихідний 6 травня, як почувається король Чарльз III, які плани у королівської родини та що чекає на українців? Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна.
Прямий ефір можна переглянути за посиланням.
Що нового у Великій Британії
Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні розповіла про наступне:
- Перший понеділок травня у Британії — офіційний вихідний.
- Які плани у короля Чарльза III, який нещодавно повернувся до своїх обовʼязків після лікування?
- Як почувається Кейт Міддлтон?
- Чому принц Гарі приїде до Британії без своєї дружини Меган Маркл?
- Який український гурт приїздить з туром до Великої Британії?
Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі Гелен першою з представників королівської родини побувала в Україні від початку повномасштабної російської агресії.
Також зазначимо, що британці передали Україні 30 позашляховиків для ЗСУ.