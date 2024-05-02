Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Почему в Великобритании выходной 6 мая, как чувствует себя король Чарльз III, какие планы у королевской семьи и что ждет украинцев? Об этом и другое рассказала в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина.

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Что нового в Великобритании

Специальная корреспондентка Новини.LIVE в Лондоне рассказала о следующем:

Первый понедельник мая в Британии – официальный выходной.

Какие планы у короля Чарльза III, недавно вернувшегося к своим обязанностям после лечения?

Как чувствует себя Кейт Миддлтон?

Почему принц Гарри приедет в Британию без своей супруги Меган Маркл?

Какая украинская группа приезжает с туром в Великобританию?

Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи Гелен первой из представителей королевской семьи побывала в Украине с начала полномасштабной российской агрессии.

Также отметим, что британцы передали Украине 30 внедорожников для ВСУ.