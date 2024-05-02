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Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

2 мая 2024 г. 13:21

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13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Text

11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Text

20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Почему в Великобритании выходной 6 мая, как чувствует себя король Чарльз III, какие планы у королевской семьи и что ждет украинцев? Об этом и другое рассказала в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина.

Прямой эфир можно просмотреть по ссылке.

Что нового в Великобритании

Специальная корреспондентка Новини.LIVE в Лондоне рассказала о следующем:

  • Первый понедельник мая в Британии – официальный выходной.
  • Какие планы у короля Чарльза III, недавно вернувшегося к своим обязанностям после лечения?
  • Как чувствует себя Кейт Миддлтон?
  • Почему принц Гарри приедет в Британию без своей супруги Меган Маркл?
  • Какая украинская группа приезжает с туром в Великобританию?

Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи Гелен первой из представителей королевской семьи побывала в Украине с начала полномасштабной российской агрессии.

Также отметим, что британцы передали Украине 30 внедорожников для ВСУ.

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13:30 "Слуга народа" Клочко получил подозрение в незаконном обогащении на 11 млн грн

13:28 Евлаш рассказал, есть ли угроза ракетного удара по Украине на Пасху

13:25 Силы обороны определят место и время "Х" — Братчук о поражении логистики россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Кулеба объяснил, почему Россию не пригласили на Саммит мира

13:08 Пособие на оздоровление – кто имеет право на выплату в 2024 году

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Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

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