Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Почему в Великобритании выходной 6 мая, как чувствует себя король Чарльз III, какие планы у королевской семьи и что ждет украинцев? Об этом и другое рассказала в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина.
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Что нового в Великобритании
Специальная корреспондентка Новини.LIVE в Лондоне рассказала о следующем:
- Первый понедельник мая в Британии – официальный выходной.
- Какие планы у короля Чарльза III, недавно вернувшегося к своим обязанностям после лечения?
- Как чувствует себя Кейт Миддлтон?
- Почему принц Гарри приедет в Британию без своей супруги Меган Маркл?
- Какая украинская группа приезжает с туром в Великобританию?
Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи Гелен первой из представителей королевской семьи побывала в Украине с начала полномасштабной российской агрессии.
Также отметим, что британцы передали Украине 30 внедорожников для ВСУ.