Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що союзники зважають на загрозу застосування ядерної зброї. За її словами, використання може стати кінцем світу.

Про це Вікторія Гриб розповіла в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

Чим загрожує застосування ядерної зброї

За словами експертки, в японському місті Нагасакі ми побачили наслідки застосування ядерної зброї, і люди, які це пережила, переконані, якщо це почнеться, то призведе до кінця світу.

"Ескалацію ми можемо отримати у будь-який момент. Але Путін має розуміти, що якщо він буде лякати ядерною зброєю — для них це також буде кінцем світу", — наголосила Гриб.

Вона уточнила, що союзники дозволяють завдавати удари по військових об'єктах Росії з метою оборони.

"Ми повинні закінчити цю війну, але з нашими територіями", — додала експертка.

Що відомо про ядерний удар по Нагасакі 1945 року

Як відомо, під час Другої світової війни 1939-1945 рр. після капітуляції Німеччини, єдиним противником лишилась Японія, яка відчайдушно не хотіла здаватись. 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Нагасакі, внаслідок чого загинуло понад 100 тисяч людей, а місто перетворилось на руїни.

Чому Росія лякає ядерною зброєю

Нагадаємо, що Росія час від часу заявляє про свою ядерну зброю. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що таким способом окупанти намагаються вплинути на політичні дискусії західних осіб.

Водночас чергова погроза пролунала в п'ятницю, 31 травня. Традиційно на посміх виставив себе заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медвєдєв.

Додамо, що також відомо скільки ядерної зброї міститься в арсеналі Росії.