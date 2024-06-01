Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

Глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что союзники учитывают угрозу применения ядерного оружия. По ее словам, использование может стать концом света.

Об этом Виктория Гриб рассказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 31 мая.

Чем чревато применение ядерного оружия

По словам эксперта, в японском городе Нагасаки мы увидели последствия применения ядерного оружия, и пережившие это люди убеждены, если это начнется, то приведет к концу света.

"Эскалацию мы можем получить в любой момент. Но Путин должен понимать, что если он будет пугать ядерным оружием — для них это тоже будет концом света", — подчеркнула Гриб.

Она уточнила, что союзники позволяют наносить удары по военным объектам России в целях обороны.

"Мы должны закончить эту войну, но с нашими территориями", — добавила эксперт.

Что известно о ядерном ударе по Нагасаки в 1945 году

Как известно, во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. после капитуляции Германии единственным противником осталась Япония, которая отчаянно не хотела сдаваться. В 1945 году американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Нагасаки, в результате чего погибли более 100 тысяч человек, а город превратился в руины.

Почему Россия пугает ядерным оружием

Напомним, что Россия время от времени заявляет о своем ядерном оружии. Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что таким способом оккупанты пытаются повлиять на политические дискуссии западных лиц.

В то же время, очередная угроза прозвучала в пятницу, 31 мая. Традиционно посмешищем выставил себя заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Добавим, что также известно, сколько ядерного оружия содержится в арсенале России.