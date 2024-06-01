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Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

1 июня 2024 г. 4:58

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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Глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что союзники учитывают угрозу применения ядерного оружия. По ее словам, использование может стать концом света.

Об этом Виктория Гриб рассказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 31 мая.

Чем чревато применение ядерного оружия

По словам эксперта, в японском городе Нагасаки мы увидели последствия применения ядерного оружия, и пережившие это люди убеждены, если это начнется, то приведет к концу света.

"Эскалацию мы можем получить в любой момент. Но Путин должен понимать, что если он будет пугать ядерным оружием — для них это тоже будет концом света", — подчеркнула Гриб.

Она уточнила, что союзники позволяют наносить удары по военным объектам России в целях обороны.

"Мы должны закончить эту войну, но с нашими территориями", — добавила эксперт.

Что известно о ядерном ударе по Нагасаки в 1945 году

Как известно, во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. после капитуляции Германии единственным противником осталась Япония, которая отчаянно не хотела сдаваться. В 1945 году американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Нагасаки, в результате чего погибли более 100 тысяч человек, а город превратился в руины.

Почему Россия пугает ядерным оружием

Напомним, что Россия время от времени заявляет о своем ядерном оружии. Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что таким способом оккупанты пытаются повлиять на политические дискуссии западных лиц.

В то же время, очередная угроза прозвучала в пятницу, 31 мая. Традиционно посмешищем выставил себя заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Добавим, что также известно, сколько ядерного оружия содержится в арсенале России.

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04:44 Мощная атака на Стрый — серия повторных взрывов во Львовской области

04:30 Магнитные бури 1 июня — метеозависимым следует остерегаться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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