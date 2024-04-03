Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Тема ефіру — чим загрожує Україні провал перемовин Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Ігорем Семиволосом

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

теракт ІДІЛ в Підмосковʼї;

рішення Талабану та ймовірної загрози від них;

згода Зеленського та Ердогана про участь РФ у мирному саміті;

президентські вибори в Туреччині;

обхід антиросійських санкцій;

мітинги в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган заявив, що може піти з політики після президентських виборів в Туреччині.

Водночас наступником турецького президента може стати його зять, Сельчук Байрактар, який займає активну проукраїнську позицію.