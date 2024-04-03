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Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

03 квітня 2024 р. 19:00

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19:00Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

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14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

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13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Черговий гість студії Вечір.LIVE — директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Тема ефіру — чим загрожує Україні провал перемовин Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Ігорем Семиволосом

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • теракт ІДІЛ в Підмосковʼї;
  • рішення Талабану та ймовірної загрози від них;
  • згода Зеленського та Ердогана про участь РФ у мирному саміті;
  • президентські вибори в Туреччині;
  • обхід антиросійських санкцій;
  • мітинги в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган заявив, що може піти з політики після президентських виборів в Туреччині. 

Водночас наступником турецького президента може стати його зять, Сельчук Байрактар, який займає активну проукраїнську позицію.

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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18:57 Виїзд за кордон з 1 квітня — хто може супроводжувати особу з інвалідністю

18:55 Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною — ДПСУ

18:53 Офіцери, близькі до Залужного, попереджають про можливий обвал фронту, — Politico

18:45 Я не розумію, як можна забути Одесу — Олег Філімонов розповів про колишніх друзів

18:30 Скільки винищувачів залишилось у росіян — відповідь ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 На Харківщині пролунав вибух

18:18 Кабмін розгляне петицію про переспрямування на потреби військових грошей, виділених на телемарафон

18:15 Американська авіація у небі над Чорним морем — яка мета

18:11 Чи використовувалася іноземна зброя для атак по РФ — у ГУР відповіли

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні