Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Тема ефіру — чим загрожує Україні провал перемовин Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Ігорем Семиволосом
Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- теракт ІДІЛ в Підмосковʼї;
- рішення Талабану та ймовірної загрози від них;
- згода Зеленського та Ердогана про участь РФ у мирному саміті;
- президентські вибори в Туреччині;
- обхід антиросійських санкцій;
- мітинги в Ізраїлі.
Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган заявив, що може піти з політики після президентських виборів в Туреччині.
Водночас наступником турецького президента може стати його зять, Сельчук Байрактар, який займає активну проукраїнську позицію.