Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Тема эфира — чем грозит Украине провал переговоров Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Просмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Игорем Семиволосом

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

теракт ИГИЛ в Подмосковье;

решение Талабана и вероятной угрозы от них;

согласие Зеленского и Эрдогана об участии РФ в мирном саммите;

президентские выборы в Турции;

обход антироссийских санкций;

митинги в Израиле.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявил, что может уйти из политики после президентских выборов в Турции.

В то же время, преемником турецкого президента может стать его зять, Сельчук Байрактар, который занимает активную проукраинскую позицию.