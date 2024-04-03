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Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

3 апреля 2024 г. 19:00

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19:00Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Text

13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Text

12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Text

09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

Text

08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Очередной гость студии Вечір.LIVE — директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Тема эфира — чем грозит Украине провал переговоров Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Просмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Игорем Семиволосом

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • теракт ИГИЛ в Подмосковье;
  • решение Талабана и вероятной угрозы от них;
  • согласие Зеленского и Эрдогана об участии РФ в мирном саммите;
  • президентские выборы в Турции;
  • обход антироссийских санкций;
  • митинги в Израиле.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявил, что может уйти из политики после президентских выборов в Турции.

В то же время, преемником турецкого президента может стать его зять, Сельчук Байрактар, который занимает активную проукраинскую позицию.

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19:15 Синегубов объяснил, существует ли угроза со стороны РФ "захватить Харьков"

18:57 Выезд за границу с 1 апреля — кто может сопровождать лицо с инвалидностью

18:55 Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной — ГПСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:53 Офицеры, близкие к Залужному, предупреждают о возможном обвале фронта, — Politico

18:45 Я не понимаю, как можно забыть Одессу — Олег Филимонов рассказал о бывших друзьях

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Text

13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Text

12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Text

09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине