Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Тема эфира — чем грозит Украине провал переговоров Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Просмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Игорем Семиволосом
Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- теракт ИГИЛ в Подмосковье;
- решение Талабана и вероятной угрозы от них;
- согласие Зеленского и Эрдогана об участии РФ в мирном саммите;
- президентские выборы в Турции;
- обход антироссийских санкций;
- митинги в Израиле.
Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявил, что может уйти из политики после президентских выборов в Турции.
В то же время, преемником турецкого президента может стать его зять, Сельчук Байрактар, который занимает активную проукраинскую позицию.